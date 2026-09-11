Η σχολική τσάντα δεν προκαλεί σκολίωση αλλά μπορεί να κουράσει την πλάτη – 5 tips των φυσικοθεραπευτών

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δίνει συμβουλές για την τσάντα, τη στάση σώματος, τις οθόνες και την καθημερινή κίνηση των παιδιών