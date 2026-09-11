Η σχολική τσάντα δεν προκαλεί σκολίωση αλλά μπορεί να κουράσει την πλάτη – 5 tips των φυσικοθεραπευτών
Η σχολική τσάντα δεν προκαλεί σκολίωση αλλά μπορεί να κουράσει την πλάτη – 5 tips των φυσικοθεραπευτών
Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δίνει συμβουλές για την τσάντα, τη στάση σώματος, τις οθόνες και την καθημερινή κίνηση των παιδιών
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) υπενθυμίζει σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς ότι η πρόληψη για την υγεία του μυοσκελετικού συστήματος των παιδιών δεν σημαίνει φόβο ή υπερβολική ανησυχία για τη στάση του σώματος. Σημαίνει σωστές καθημερινές συνήθειες: λιγότερο και σωστά κατανεμημένο βάρος στη σχολική τσάντα, κατάλληλη εργονομία στο θρανίο και στο σπίτι, συχνή αλλαγή θέσης, και, πάνω απ’ όλα, καθημερινή κίνηση.
Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κ. Πέτρος Λυμπερίδης «Η νέα σχολική χρονιά είναι μια ευκαιρία να υιοθετήσουμε απλές καθημερινές συνήθειες που συμβάλλουν στην υγεία των παιδιών. Ελαφρύτερες τσάντες, σωστή εργονομία, συχνές αλλαγές θέσης και, πάνω απ’ όλα, καθημερινή κίνηση είναι τα βασικά στοιχεία της πρόληψης. Δεν υπάρχει μία “τέλεια” στάση που πρέπει να διατηρείται για ώρες. Το σημαντικό είναι το παιδί να μην μένει ακίνητο στην ίδια θέση, αλλά να αλλάζει στάση, να σηκώνεται και να κινείται τακτικά. Με απλά λόγια, η καλύτερη στάση είναι αυτή που αλλάζει συχνά, είναι η επόμενη στάση! Κατανοώντας τον προβληματισμό και την ενδεχόμενη ανησυχία των γονέων και των εκπαιδευτικών, λέμε ότι δεν χρειάζεται φόβος, αλλά χρειάζεται ενημέρωση και σωστές συνήθειες. Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με Υγεία και Πρόοδο!»
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Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κ. Πέτρος Λυμπερίδης «Η νέα σχολική χρονιά είναι μια ευκαιρία να υιοθετήσουμε απλές καθημερινές συνήθειες που συμβάλλουν στην υγεία των παιδιών. Ελαφρύτερες τσάντες, σωστή εργονομία, συχνές αλλαγές θέσης και, πάνω απ’ όλα, καθημερινή κίνηση είναι τα βασικά στοιχεία της πρόληψης. Δεν υπάρχει μία “τέλεια” στάση που πρέπει να διατηρείται για ώρες. Το σημαντικό είναι το παιδί να μην μένει ακίνητο στην ίδια θέση, αλλά να αλλάζει στάση, να σηκώνεται και να κινείται τακτικά. Με απλά λόγια, η καλύτερη στάση είναι αυτή που αλλάζει συχνά, είναι η επόμενη στάση! Κατανοώντας τον προβληματισμό και την ενδεχόμενη ανησυχία των γονέων και των εκπαιδευτικών, λέμε ότι δεν χρειάζεται φόβος, αλλά χρειάζεται ενημέρωση και σωστές συνήθειες. Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με Υγεία και Πρόοδο!»
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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