Οι 3 τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την πιο σύγχρονη Ουρολογική Μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα

Η Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση των ιατρικών της υπηρεσιών, με το προηγμένο σύστημα High-Power Laser MultiPulseHoPLUS (3rd Generation) 150W, ολοκληρώνοντας το πλέον ολοκληρωμένο Τμήμα Σύγχρονης και Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας στη Βόρεια Ελλάδα