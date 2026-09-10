Οι 3 τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την πιο σύγχρονη Ουρολογική Μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα
YGEIAMOU.GR
Βιοψία Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Ουρολογία Προστάτης Ρομποτικό σύστημα da Vinci Χειρουργικές Επεμβάσεις

Οι 3 τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την πιο σύγχρονη Ουρολογική Μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα

Η Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση των ιατρικών της υπηρεσιών, με το προηγμένο σύστημα High-Power Laser MultiPulseHoPLUS (3rd Generation) 150W, ολοκληρώνοντας το πλέον ολοκληρωμένο Τμήμα Σύγχρονης και Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας στη Βόρεια Ελλάδα

Οι 3 τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την πιο σύγχρονη Ουρολογική Μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα
ygeiamou.gr team
Ακρίβεια διάγνωσης, εξατομίκευση της θεραπείας και λιγότερο επεμβατικές τεχνικές. Τρεις πυλώνες που αλλάζουν τα δεδομένα στη σύγχρονη ουρολογική φροντίδα και βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας επένδυσης της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης. Με την ένταξη του προηγμένου συστήματος High-Power Laser MultiPulse HoPLUS τρίτης γενιάς, ισχύος 150W, η Κλινική ολοκληρώνει την πιο σύγχρονη Ουρολογική Μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα.

Η νέα προσθήκη ενισχύει περαιτέρω το Ουρολογικό Τμήμα της Κλινικής, το οποίο συνδυάζει πλέον τρεις κορυφαίες τεχνολογίες: Tο σύστημα μικρο-υπερηχογραφίας ExactVu, το High-Power Laser και το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi. Ο συνδυασμός τους καλύπτει διαφορετικά στάδια της ουρολογικής φροντίδας, από την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση έως τη στοχευμένη και εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης