Οι 3 τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την πιο σύγχρονη Ουρολογική Μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα
Οι 3 τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την πιο σύγχρονη Ουρολογική Μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα
Η Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση των ιατρικών της υπηρεσιών, με το προηγμένο σύστημα High-Power Laser MultiPulseHoPLUS (3rd Generation) 150W, ολοκληρώνοντας το πλέον ολοκληρωμένο Τμήμα Σύγχρονης και Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογίας στη Βόρεια Ελλάδα
Ακρίβεια διάγνωσης, εξατομίκευση της θεραπείας και λιγότερο επεμβατικές τεχνικές. Τρεις πυλώνες που αλλάζουν τα δεδομένα στη σύγχρονη ουρολογική φροντίδα και βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας επένδυσης της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης. Με την ένταξη του προηγμένου συστήματος High-Power Laser MultiPulse HoPLUS τρίτης γενιάς, ισχύος 150W, η Κλινική ολοκληρώνει την πιο σύγχρονη Ουρολογική Μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα.
Η νέα προσθήκη ενισχύει περαιτέρω το Ουρολογικό Τμήμα της Κλινικής, το οποίο συνδυάζει πλέον τρεις κορυφαίες τεχνολογίες: Tο σύστημα μικρο-υπερηχογραφίας ExactVu, το High-Power Laser και το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi. Ο συνδυασμός τους καλύπτει διαφορετικά στάδια της ουρολογικής φροντίδας, από την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση έως τη στοχευμένη και εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η νέα προσθήκη ενισχύει περαιτέρω το Ουρολογικό Τμήμα της Κλινικής, το οποίο συνδυάζει πλέον τρεις κορυφαίες τεχνολογίες: Tο σύστημα μικρο-υπερηχογραφίας ExactVu, το High-Power Laser και το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi. Ο συνδυασμός τους καλύπτει διαφορετικά στάδια της ουρολογικής φροντίδας, από την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση έως τη στοχευμένη και εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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