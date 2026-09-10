Περισσότερα μικροπλαστικά στους πνεύμονες ασθενών με καρκίνο – Τι δείχνει ελληνική μελέτη
Περισσότερα μικροπλαστικά στους πνεύμονες ασθενών με καρκίνο – Τι δείχνει ελληνική μελέτη
Στο 66% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα ανιχνεύθηκαν μικροπλαστικά, έναντι 46% όσων δεν είχαν κακοήθεια – Τι έδειξε η μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε 100 ασθενείς και ποια ερωτήματα ανοίγουν τα ευρήματα
Περισσότερα μικροπλαστικά φαίνεται να συγκρατούν οι πνεύμονες ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, σύμφωνα με νέα ελληνική μελέτη που φέρνει στο προσκήνιο την παρουσία αυτών των μικροσκοπικών σωματιδίων στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα.
Η έρευνα της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εντόπισε μικροπλαστικά στο 66% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, έναντι 46% των ατόμων χωρίς κακοήθεια.
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Η έρευνα της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εντόπισε μικροπλαστικά στο 66% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, έναντι 46% των ατόμων χωρίς κακοήθεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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