Περισσότερα μικροπλαστικά στους πνεύμονες ασθενών με καρκίνο – Τι δείχνει ελληνική μελέτη

Στο 66% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα ανιχνεύθηκαν μικροπλαστικά, έναντι 46% όσων δεν είχαν κακοήθεια – Τι έδειξε η μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε 100 ασθενείς και ποια ερωτήματα ανοίγουν τα ευρήματα