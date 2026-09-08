Ντέιλ Σάντερς: Ο γηραιότερος πεζοπόρος στον κόσμο διέσχισε στα 91 του το Μονοπάτι των Απαλαχίων

Στα 91 του, ο Ντέιλ Σάντερς έγραψε για δεύτερη φορά ιστορία στο Μονοπάτι των Απαλαχίων, διανύοντας περίπου 3.540 χιλιόμετρα και κατακτώντας για μία ακόμη φορά το ρεκόρ του γηραιότερου ανθρώπου που ολοκληρώνει μια εξαιρετικά απαιτητική διαδρομή