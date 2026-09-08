Ντέιλ Σάντερς: Ο γηραιότερος πεζοπόρος στον κόσμο διέσχισε στα 91 του το Μονοπάτι των Απαλαχίων
Ντέιλ Σάντερς: Ο γηραιότερος πεζοπόρος στον κόσμο διέσχισε στα 91 του το Μονοπάτι των Απαλαχίων
Στα 91 του, ο Ντέιλ Σάντερς έγραψε για δεύτερη φορά ιστορία στο Μονοπάτι των Απαλαχίων, διανύοντας περίπου 3.540 χιλιόμετρα και κατακτώντας για μία ακόμη φορά το ρεκόρ του γηραιότερου ανθρώπου που ολοκληρώνει μια εξαιρετικά απαιτητική διαδρομή
Στα 91 του χρόνια, ο Dale «Grey Beard» Sanders κατάφερε κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας θα επιχειρούσαν: Ολοκλήρωσε το «Μονοπάτι των Απαλαχίων» (Appalachian Trail) και έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει καταφέρει να διανύσει ολόκληρη τη θρυλική διαδρομή.
Το Μονοπάτι των Απαλαχίων
Το μέγεθος του κατορθώματος γίνεται πιο ξεκάθαρο αν αναλογιστεί κανείς τη δυσκολία αυτής της διαδρομής. Πρόκειται για ένα από τα διασημότερα μονοπάτια πεζοπορίας μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Διασχίζει τις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες κατά μήκος της οροσειράς των Απαλαχίων και εκτείνεται σε περίπου 3.540 χιλιόμετρα, από το Springer Mountain στη Τζόρτζια μέχρι το Katahdin στο Μέιν. Διαπερνά 14 πολιτείες, μέσα από βουνά, δάση, κοιλάδες και προστατευόμενες φυσικές περιοχές. Η ολοκλήρωση της διαδρομής αποτελεί σημαντική δοκιμασία αντοχής, ακόμη και για πολύ νεότερους και έμπειρους πεζοπόρους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το Μονοπάτι των Απαλαχίων
Το μέγεθος του κατορθώματος γίνεται πιο ξεκάθαρο αν αναλογιστεί κανείς τη δυσκολία αυτής της διαδρομής. Πρόκειται για ένα από τα διασημότερα μονοπάτια πεζοπορίας μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Διασχίζει τις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες κατά μήκος της οροσειράς των Απαλαχίων και εκτείνεται σε περίπου 3.540 χιλιόμετρα, από το Springer Mountain στη Τζόρτζια μέχρι το Katahdin στο Μέιν. Διαπερνά 14 πολιτείες, μέσα από βουνά, δάση, κοιλάδες και προστατευόμενες φυσικές περιοχές. Η ολοκλήρωση της διαδρομής αποτελεί σημαντική δοκιμασία αντοχής, ακόμη και για πολύ νεότερους και έμπειρους πεζοπόρους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα