Ήπαρ: Το «κλειδί» της υγείας του βρίσκεται στα εσπεριδοειδή – Φυσική ένωση αναστρέφει την ηπατική γήρανση
Ήπαρ: Το «κλειδί» της υγείας του βρίσκεται στα εσπεριδοειδή – Φυσική ένωση αναστρέφει την ηπατική γήρανση
Οι ερευνητές κατέγραψαν αντιστροφή περίπου του 24% των αλλαγών της γονιδιακής έκφρασης που σχετίζονταν με τη γήρανση του ήπατος
Το ήπαρ είναι ένα από τα πιο «πολυάσχολα» όργανα του ανθρώπινου σώματος. Απομακρύνει επιβλαβείς ουσίες, παράγει χολή, ρυθμίζει τον μεταβολισμό πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπών και συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, τα ηπατικά κύτταρα υφίστανται σημαντικές μεταβολές, που μπορούν να ευνοήσουν τη λιπώδη διήθηση, τη φλεγμονή και άλλες μεταβολικές διαταραχές.
Μια νέα μελέτη στρέφει την προσοχή σε μια φυσική ένωση που υπάρχει στα εσπεριδοειδή: Την εσπερετίνη. Μελέτη σε ηλικιωμένα ποντίκια έδειξε ότι η ουσία φαίνεται να αντιστρέφει μέρος των μοριακών και κυτταρικών αλλαγών που συνοδεύουν τη γήρανση του ήπατος. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο npj Aging, δείχνουν ότι η εσπερετίνη ενίσχυσε τη δραστηριότητα ενός προστατευτικού γονιδίου, του Cisd2, το οποίο πιστεύεται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μακροζωία και τη διατήρηση της καλής κυτταρικής λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νέα μελέτη στρέφει την προσοχή σε μια φυσική ένωση που υπάρχει στα εσπεριδοειδή: Την εσπερετίνη. Μελέτη σε ηλικιωμένα ποντίκια έδειξε ότι η ουσία φαίνεται να αντιστρέφει μέρος των μοριακών και κυτταρικών αλλαγών που συνοδεύουν τη γήρανση του ήπατος. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο npj Aging, δείχνουν ότι η εσπερετίνη ενίσχυσε τη δραστηριότητα ενός προστατευτικού γονιδίου, του Cisd2, το οποίο πιστεύεται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μακροζωία και τη διατήρηση της καλής κυτταρικής λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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