Στα 50 δεν τελειώνει τίποτα – Η αλήθεια για την εμμηνόπαυση και τη γήρανση
Στα 50 δεν τελειώνει τίποτα – Η αλήθεια για την εμμηνόπαυση και τη γήρανση
Η εμμηνόπαυση δεν είναι συνώνυμο της γήρανσης. Είναι μια φυσιολογική μετάβαση που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ζωής, γεμάτο δυνατότητες, εμπειρίες και ευκαιρίες για φροντίδα του εαυτού μας
*Γράφει η κυρία Καίτη Αντωνοπούλου, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης
Για πολλές γυναίκες, η λέξη «εμμηνόπαυση» εξακολουθεί να συνοδεύεται από φόβο και αβεβαιότητα. Συχνά συνδέεται λανθασμένα με τη γήρανση, την απώλεια της θηλυκότητας, της ενέργειας ή της ποιότητας ζωής. Πρόκειται όμως για έναν από τους πιο επίμονους μύθους γύρω από τη γυναικεία υγεία.
Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η εμμηνόπαυση δεν είναι ασθένεια, ούτε σηματοδοτεί το τέλος της νεότητας ή της δραστήριας ζωής. Είναι μια φυσιολογική βιολογική μετάβαση που σηματοδοτεί το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου και την αρχή μιας νέας φάσης, η οποία μπορεί να είναι εξίσου δημιουργική, παραγωγική και ουσιαστική.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για πολλές γυναίκες, η λέξη «εμμηνόπαυση» εξακολουθεί να συνοδεύεται από φόβο και αβεβαιότητα. Συχνά συνδέεται λανθασμένα με τη γήρανση, την απώλεια της θηλυκότητας, της ενέργειας ή της ποιότητας ζωής. Πρόκειται όμως για έναν από τους πιο επίμονους μύθους γύρω από τη γυναικεία υγεία.
Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η εμμηνόπαυση δεν είναι ασθένεια, ούτε σηματοδοτεί το τέλος της νεότητας ή της δραστήριας ζωής. Είναι μια φυσιολογική βιολογική μετάβαση που σηματοδοτεί το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου και την αρχή μιας νέας φάσης, η οποία μπορεί να είναι εξίσου δημιουργική, παραγωγική και ουσιαστική.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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