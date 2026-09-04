Στα 50 δεν τελειώνει τίποτα – Η αλήθεια για την εμμηνόπαυση και τη γήρανση

Η εμμηνόπαυση δεν είναι συνώνυμο της γήρανσης. Είναι μια φυσιολογική μετάβαση που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ζωής, γεμάτο δυνατότητες, εμπειρίες και ευκαιρίες για φροντίδα του εαυτού μας