Νέα θεραπεία μετά από 30 χρόνια για την θρομβοκυτταραιμία – Τι αλλάζει για τους ασθενείς

Η υπερβολική παραγωγή αιμοπεταλίων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού και πνευμονικής εμβολής. Μια νέα θεραπευτική επιλογή έρχεται να αλλάξει ένα πεδίο που είχε παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο επί δεκαετίες