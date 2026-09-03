Νέα θεραπεία μετά από 30 χρόνια για την θρομβοκυτταραιμία – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
Νέα θεραπεία μετά από 30 χρόνια για την θρομβοκυτταραιμία – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
Η υπερβολική παραγωγή αιμοπεταλίων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού και πνευμονικής εμβολής. Μια νέα θεραπευτική επιλογή έρχεται να αλλάξει ένα πεδίο που είχε παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο επί δεκαετίες
Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, οι θεραπευτικές επιλογές για την ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία παρέμεναν περιορισμένες, με βασικό στόχο τη μείωση των υπερβολικά αυξημένων αιμοπεταλίων και του κινδύνου σοβαρών θρομβώσεων. Τώρα, η έγκριση μιας νέας θεραπείας από τον FDA σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τη σπάνια αυτή χρόνια νόσο του αίματος. Το ropeginterferon alfa-2b-njft (Besremi) γίνεται η πρώτη νέα εγκεκριμένη θεραπεία για την πάθηση εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, μετά από κλινικά δεδομένα που έδειξαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συνεχούς ανταπόκρισης σε σύγκριση με την αναγρελίδη.
Τι είναι η ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία;
Η ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία (essential thrombocythemia – ET) είναι μια χρόνια, σπάνια μυελοϋπερπλαστική νεοπλασία – δηλαδή μια διαταραχή κατά την οποία ο μυελός των οστών παράγει υπερβολικά μεγάλο αριθμό αιμοπεταλίων.
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Τι είναι η ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία;
Η ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία (essential thrombocythemia – ET) είναι μια χρόνια, σπάνια μυελοϋπερπλαστική νεοπλασία – δηλαδή μια διαταραχή κατά την οποία ο μυελός των οστών παράγει υπερβολικά μεγάλο αριθμό αιμοπεταλίων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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