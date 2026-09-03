Ροχαλητό, πονοκέφαλοι, μόνιμη κόπωση – Πότε «φταίει» η μύτη και πώς αντιμετωπίζεται
Ροχαλητό, πονοκέφαλοι, μόνιμη κόπωση – Πότε «φταίει» η μύτη και πώς αντιμετωπίζεται
Από το ροχαλητό και τους πονοκεφάλους έως την υπνική άπνοια, η δυσχέρεια ρινικής αναπνοής μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο απ’ όσο νομίζουμε - Ο Δρ. Χρήστος Γκιώνης, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής στο Metropolitan Hospital, εξηγεί
Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής ονομάζεται η δυσκολία αναπνοής από τη μύτη. Η δυσκολία αυτή μπορεί να οφείλεται σε μια πληθώρα αιτιών με τη συχνότερη εξ’ αυτών να είναι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος που συνοδεύεται από υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών.
Ασθενείς που αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στη ρινική τους αναπνοή εμφανίζουν παράλληλα και μια σειρά από άλλα συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά τη καθημερινότητα τους. Μερικά από αυτά είναι:
-Πονοκέφαλος
-Ροχαλητό
-Υπνική άπνοια
-Δυσκολία αφύπνισης
-Αίσθημα χρόνιας κόπωσης
-Στυτικές δυσλειτουργίες
-Μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης υπέρτασης ή αρρυθμίας
-Έλλειψη συγκέντρωσης
-Υποτροπιάζουσες φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού
-Συχνές αμυγδαλίτιδες κ.α.
Τα νέα δεδομένα στη «μάχη» για την αντιμετώπιση της δυσχέρειας της ρινικής αναπνοής
Ασθενείς που αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στη ρινική τους αναπνοή εμφανίζουν παράλληλα και μια σειρά από άλλα συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά τη καθημερινότητα τους. Μερικά από αυτά είναι:
-Πονοκέφαλος
-Ροχαλητό
-Υπνική άπνοια
-Δυσκολία αφύπνισης
-Αίσθημα χρόνιας κόπωσης
-Στυτικές δυσλειτουργίες
-Μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης υπέρτασης ή αρρυθμίας
-Έλλειψη συγκέντρωσης
-Υποτροπιάζουσες φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού
-Συχνές αμυγδαλίτιδες κ.α.
Τα νέα δεδομένα στη «μάχη» για την αντιμετώπιση της δυσχέρειας της ρινικής αναπνοής
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