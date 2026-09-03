Ροχαλητό, πονοκέφαλοι, μόνιμη κόπωση – Πότε «φταίει» η μύτη και πώς αντιμετωπίζεται

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Η δυσκολία αυτή μπορεί να οφείλεται σε μια πληθώρα αιτιών με τη συχνότερη εξ’ αυτών να είναιπου συνοδεύεται από υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών.Ασθενείς που αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στη ρινική τους αναπνοή εμφανίζουν παράλληλα και μια σειρά από άλλα συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά τη καθημερινότητα τους.-Πονοκέφαλος-Ροχαλητό-Υπνική άπνοια-Δυσκολία αφύπνισης-Αίσθημα χρόνιας κόπωσης-Στυτικές δυσλειτουργίες-Μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης υπέρτασης ή αρρυθμίας-Έλλειψη συγκέντρωσης-Υποτροπιάζουσες φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού-Συχνές αμυγδαλίτιδες κ.α.