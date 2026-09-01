Δίκη Meta: Η απόφαση που φέρνει τις ψηφιακές πλατφόρμες ενώπιον των ευθυνών τους – Ένας καθηγητής εξηγεί
Δίκη Meta: Η απόφαση που φέρνει τις ψηφιακές πλατφόρμες ενώπιον των ευθυνών τους – Ένας καθηγητής εξηγεί
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Πέτρος Γαλάνης, αναλύει τις ιστορικές δικαστικές αποφάσεις στις ΗΠΑ που φέρνουν στο προσκήνιο τον εθιστικό σχεδιασμό των social media και τις ευθύνες των κολοσσών απέναντι σε παιδιά και εφήβους
*Γράφει ο κ. Πέτρος Γαλάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ερευνητικής Μεθοδολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ο εθιστικός χαρακτήρας των social media, ιδιαίτερα στην περίπτωση των παιδιών, αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο θέμα δημόσιας υγείας και αντικείμενο έρευνας εκατοντάδων μελετών. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από το γεγονός ότι ο εθισμός στα social media, ή έστω η προβληματική τους χρήση, συσχετίζεται με αρκετά θέματα ψυχικής υγείας, όπως το έντονο άγχος, η κατάθλιψη, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι διαταραχές ύπνου, η μοναξιά και η λανθασμένη αυτοεκτίμηση της εικόνας του σώματος. Τα προβλήματα αυτά μάλιστα γιγαντώνονται στα παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης του εγκεφάλου τους, ενώ ανακύπτουν και νέα όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), η κοινωνική απομόνωση, η αναβλητικότητα και οι χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο εθιστικός χαρακτήρας των social media, ιδιαίτερα στην περίπτωση των παιδιών, αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο θέμα δημόσιας υγείας και αντικείμενο έρευνας εκατοντάδων μελετών. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από το γεγονός ότι ο εθισμός στα social media, ή έστω η προβληματική τους χρήση, συσχετίζεται με αρκετά θέματα ψυχικής υγείας, όπως το έντονο άγχος, η κατάθλιψη, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι διαταραχές ύπνου, η μοναξιά και η λανθασμένη αυτοεκτίμηση της εικόνας του σώματος. Τα προβλήματα αυτά μάλιστα γιγαντώνονται στα παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης του εγκεφάλου τους, ενώ ανακύπτουν και νέα όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), η κοινωνική απομόνωση, η αναβλητικότητα και οι χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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