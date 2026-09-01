Δίκη Meta: Η απόφαση που φέρνει τις ψηφιακές πλατφόρμες ενώπιον των ευθυνών τους – Ένας καθηγητής εξηγεί

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Πέτρος Γαλάνης, αναλύει τις ιστορικές δικαστικές αποφάσεις στις ΗΠΑ που φέρνουν στο προσκήνιο τον εθιστικό σχεδιασμό των social media και τις ευθύνες των κολοσσών απέναντι σε παιδιά και εφήβους