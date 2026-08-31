Το πρόσωπο ως «καθρέφτης» της υγείας – 7 σημάδια που μαρτυρούν μία σοβαρή πάθηση

Πρησμένα μάτια, ασυνήθιστη ωχρότητα, κίτρινη απόχρωση ή αλλαγές στα μάτια και τα χείλη - Ορισμένα σημάδια που βλέπουμε στον καθρέφτη μπορεί να αποτελούν εκδηλώσεις προβλημάτων στους νεφρούς, το ήπαρ, τον θυρεοειδή ή το αίμα