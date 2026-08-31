Το πρόσωπο ως «καθρέφτης» της υγείας – 7 σημάδια που μαρτυρούν μία σοβαρή πάθηση
Το πρόσωπο ως «καθρέφτης» της υγείας – 7 σημάδια που μαρτυρούν μία σοβαρή πάθηση
Πρησμένα μάτια, ασυνήθιστη ωχρότητα, κίτρινη απόχρωση ή αλλαγές στα μάτια και τα χείλη - Ορισμένα σημάδια που βλέπουμε στον καθρέφτη μπορεί να αποτελούν εκδηλώσεις προβλημάτων στους νεφρούς, το ήπαρ, τον θυρεοειδή ή το αίμα
Μία ματιά στον καθρέφτη συνήθως αρκεί για να καταλάβουμε ότι δεν κοιμηθήκαμε καλά ή ότι η κούραση της προηγούμενης ημέρας δεν έχει ακόμη υποχωρήσει. Υπάρχουν, όμως, φορές που μια αλλαγή στο πρόσωπο μπορεί να έχει βαθύτερη αιτία.
Τα μάτια που παραμένουν πρησμένα, ένα πρόσωπο ασυνήθιστα ωχρό, το κιτρίνισμα του δέρματος ή του λευκού των ματιών, ακόμη και μία χαρακτηριστική ερυθρότητα στα μάγουλα μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποτελέσουν εξωτερικές εκδηλώσεις μίας πάθησης.
Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο καθρέφτης μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό ή τις εξετάσεις. Τα περισσότερα από αυτά τα σημάδια μπορεί να οφείλονται σε πολλές, συχνά εντελώς αθώες αιτίες. Όταν όμως εμφανίζονται ξαφνικά, επιμένουν ή συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα, αξίζει να διερευνηθούν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα μάτια που παραμένουν πρησμένα, ένα πρόσωπο ασυνήθιστα ωχρό, το κιτρίνισμα του δέρματος ή του λευκού των ματιών, ακόμη και μία χαρακτηριστική ερυθρότητα στα μάγουλα μπορούν, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποτελέσουν εξωτερικές εκδηλώσεις μίας πάθησης.
Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο καθρέφτης μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό ή τις εξετάσεις. Τα περισσότερα από αυτά τα σημάδια μπορεί να οφείλονται σε πολλές, συχνά εντελώς αθώες αιτίες. Όταν όμως εμφανίζονται ξαφνικά, επιμένουν ή συνοδεύονται από άλλα συμπτώματα, αξίζει να διερευνηθούν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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