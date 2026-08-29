Νόσος Ménière – Ίλιγγος: Πώς αντιμετωπίζεται μία από τις πιο τρομακτικές παθήσεις – Η ΩΡΛ δίνει όλες τις απαντήσεις

Θα χάσω την ακοή μου; Μπορώ να οδηγώ με νόσο Ménière; Είναι απαραίτητο να κόψω το αλάτι; Η κυρία Ανατολή Παταρίδου, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Κεφαλής & Τραχήλου, εξηγεί τα πάντα για μια από τις πιο τρομακτικές νόσους που προκαλούν πανικό στον ασθενή