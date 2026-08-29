Νόσος Ménière – Ίλιγγος: Πώς αντιμετωπίζεται μία από τις πιο τρομακτικές παθήσεις – Η ΩΡΛ δίνει όλες τις απαντήσεις
Νόσος Ménière – Ίλιγγος: Πώς αντιμετωπίζεται μία από τις πιο τρομακτικές παθήσεις – Η ΩΡΛ δίνει όλες τις απαντήσεις
Θα χάσω την ακοή μου; Μπορώ να οδηγώ με νόσο Ménière; Είναι απαραίτητο να κόψω το αλάτι; Η κυρία Ανατολή Παταρίδου, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Κεφαλής & Τραχήλου, εξηγεί τα πάντα για μια από τις πιο τρομακτικές νόσους που προκαλούν πανικό στον ασθενή
Η Νόσος Ménière (Μενιέρ) είναι μια από τις πιο παρεξηγημένες και, ταυτόχρονα, πιο τρομακτικές παθήσεις για τον ασθενή. Γνωρίζω πολύ καλά τον πανικό που προκαλεί μια ξαφνική κρίση ιλίγγου. Η αίσθηση ότι το δωμάτιο γυρίζει βίαια, η αδυναμία να σταθείτε στα πόδια σας, ο εμετός και ο φόβος ότι «κάτι κακό συμβαίνει στον εγκέφαλο», είναι εμπειρίες που καταρρακώνουν την ψυχολογία. Πολλοί ασθενείς έρχονται στο ιατρείο μου έχοντας ταλαιπωρηθεί για χρόνια με λανθασμένες διαγνώσεις, όπως το γενικό και αόριστο «αυχενικό σύνδρομο», λαμβάνοντας άσκοπα φάρμακα.
Η νόσος Ménière είναι μια χρόνια, σύνθετη πάθηση του έσω ωτός. Παρότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει το «μαγικό χάπι» που να την εξαφανίζει διά παντός, υπάρχουν σύγχρονα, εξαιρετικά αποτελεσματικά ιατρικά πρωτόκολλα. Μπορούμε να ελέγξουμε τις κρίσεις, να προστατεύσουμε την ακοή σας και να σας επιστρέψουμε την ποιότητα ζωής που σας έχει στερήσει η ανασφάλεια του ιλίγγου. Αρκεί να προσεγγίσουμε το πρόβλημα μεθοδικά, επιστημονικά και απολύτως εξατομικευμένα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η νόσος Ménière είναι μια χρόνια, σύνθετη πάθηση του έσω ωτός. Παρότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει το «μαγικό χάπι» που να την εξαφανίζει διά παντός, υπάρχουν σύγχρονα, εξαιρετικά αποτελεσματικά ιατρικά πρωτόκολλα. Μπορούμε να ελέγξουμε τις κρίσεις, να προστατεύσουμε την ακοή σας και να σας επιστρέψουμε την ποιότητα ζωής που σας έχει στερήσει η ανασφάλεια του ιλίγγου. Αρκεί να προσεγγίσουμε το πρόβλημα μεθοδικά, επιστημονικά και απολύτως εξατομικευμένα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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