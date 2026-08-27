Καρκίνος προστάτη: Το PSA «δείχνει» την πορεία της νόσου

Νέα μεγάλη μελέτη σε σχεδόν 5.000 ασθενείς αναδεικνύει ένα κρίσιμο βιοχημικό ορόσημο για την πρόγνωση – Γιατί δεν έχει σημασία μόνο πόσο μειώνεται το PSA, αλλά και σε ποια τιμή φτάνει