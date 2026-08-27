Καρκίνος προστάτη: Το PSA «δείχνει» την πορεία της νόσου
Καρκίνος προστάτη: Το PSA «δείχνει» την πορεία της νόσου
Νέα μεγάλη μελέτη σε σχεδόν 5.000 ασθενείς αναδεικνύει ένα κρίσιμο βιοχημικό ορόσημο για την πρόγνωση – Γιατί δεν έχει σημασία μόνο πόσο μειώνεται το PSA, αλλά και σε ποια τιμή φτάνει
Ο μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη (metastatic castration-sensitive prostate cancer, mCSPC) αποτελεί ένα ετερογενές νόσημα, με σημαντικές διαφορές ως προς τη βιολογική συμπεριφορά, την ανταπόκριση στη θεραπεία και τη μακροχρόνια πρόγνωση.
Τα τελευταία χρόνια, η εντατικοποίηση της θεραπείας με την προσθήκη νεότερων αντιανδρογόνων (androgen receptor pathway inhibitors, ARPIs) και, σε επιλεγμένους ασθενείς, χημειοθεραπείας στη θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (androgen deprivation therapy, ADT) έχει μεταβάλει ουσιαστικά τη φυσική ιστορία της νόσου και έχει βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναγνώριση πρώιμων και εύκολα μετρήσιμων βιοδεικτών, οι οποίοι μπορούν να αποτυπώσουν το βάθος της θεραπευτικής ανταπόκρισης και, ενδεχομένως, να καθοδηγήσουν μελλοντικά την εξατομίκευση της θεραπείας. Στο πλαίσιο αυτό, το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA), πέρα από τον καθιερωμένο ρόλο του στην παρακολούθηση της νόσου, αναδεικνύεται σε σημαντικό δυναμικό προγνωστικό δείκτη.
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Τα τελευταία χρόνια, η εντατικοποίηση της θεραπείας με την προσθήκη νεότερων αντιανδρογόνων (androgen receptor pathway inhibitors, ARPIs) και, σε επιλεγμένους ασθενείς, χημειοθεραπείας στη θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (androgen deprivation therapy, ADT) έχει μεταβάλει ουσιαστικά τη φυσική ιστορία της νόσου και έχει βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναγνώριση πρώιμων και εύκολα μετρήσιμων βιοδεικτών, οι οποίοι μπορούν να αποτυπώσουν το βάθος της θεραπευτικής ανταπόκρισης και, ενδεχομένως, να καθοδηγήσουν μελλοντικά την εξατομίκευση της θεραπείας. Στο πλαίσιο αυτό, το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA), πέρα από τον καθιερωμένο ρόλο του στην παρακολούθηση της νόσου, αναδεικνύεται σε σημαντικό δυναμικό προγνωστικό δείκτη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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