Καρκίνος παχέος εντέρου: Για πρώτη φορά screening με εξέταση αίματος – Ποιους αφορά

Η American Cancer Society εντάσσει για πρώτη φορά τα αιματολογικά τεστ στις επιλογές προσυμπτωματικού ελέγχου – Για ποιους προορίζονται και γιατί δεν αντικαθιστούν την κολονοσκόπηση