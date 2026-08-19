Νευροδιαφορετικά παιδιά: Έχουν δυνατά σημεία που συχνά δεν βλέπουμε – Πώς τα βοηθάμε να ανθίσουν

Τι σημαίνει νευροδιαφορετικότητα και πώς εκφράζεται σε παιδιά με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή δυσλεξία; Η αναπτυξιακή παιδίατρος Ελένη Καραντανά εξηγεί όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς