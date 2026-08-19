Νευροδιαφορετικά παιδιά: Έχουν δυνατά σημεία που συχνά δεν βλέπουμε – Πώς τα βοηθάμε να ανθίσουν
Νευροδιαφορετικά παιδιά: Έχουν δυνατά σημεία που συχνά δεν βλέπουμε – Πώς τα βοηθάμε να ανθίσουν
Τι σημαίνει νευροδιαφορετικότητα και πώς εκφράζεται σε παιδιά με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή δυσλεξία; Η αναπτυξιακή παιδίατρος Ελένη Καραντανά εξηγεί όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός «σωστός» τρόπος να σκεφτόμαστε, να μαθαίνουμε, να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο ή να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος παρουσιάζει φυσικές διαφορές από άνθρωπο σε άνθρωπο και ακριβώς αυτή την ποικιλομορφία επιχειρεί να περιγράψει η έννοια της νευροποικιλότητας ή νευροδιαφορετικότητας.
H νευροδιαφορετικότητα βασίζεται στην παραδοχή ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα νευρογνωστικών ικανοτήτων, ότι οι παραλλαγές στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι φυσιολογικές και ότι ο τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών διαφέρει από άτομο σε άτομο. Η έννοια διατυπώθηκε πριν από περίπου 25 χρόνια από την Αυστραλή αυτιστική κοινωνιολόγο Judy Singer και έκτοτε έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε διαφορετικούς τρόπους νευρολογικής λειτουργίας.
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H νευροδιαφορετικότητα βασίζεται στην παραδοχή ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα νευρογνωστικών ικανοτήτων, ότι οι παραλλαγές στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι φυσιολογικές και ότι ο τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών διαφέρει από άτομο σε άτομο. Η έννοια διατυπώθηκε πριν από περίπου 25 χρόνια από την Αυστραλή αυτιστική κοινωνιολόγο Judy Singer και έκτοτε έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε διαφορετικούς τρόπους νευρολογικής λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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