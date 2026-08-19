Νευροδιαφορετικά παιδιά: Έχουν δυνατά σημεία που συχνά δεν βλέπουμε – Πώς τα βοηθάμε να ανθίσουν
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Αυτισμός ΔΕΠΥ Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) Νευροδιαφορετικότητα

Νευροδιαφορετικά παιδιά: Έχουν δυνατά σημεία που συχνά δεν βλέπουμε – Πώς τα βοηθάμε να ανθίσουν

Τι σημαίνει νευροδιαφορετικότητα και πώς εκφράζεται σε παιδιά με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή δυσλεξία; Η αναπτυξιακή παιδίατρος Ελένη Καραντανά εξηγεί όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Νευροδιαφορετικά παιδιά: Έχουν δυνατά σημεία που συχνά δεν βλέπουμε – Πώς τα βοηθάμε να ανθίσουν
ygeiamou.gr team
Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός «σωστός» τρόπος να σκεφτόμαστε, να μαθαίνουμε, να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο ή να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος παρουσιάζει φυσικές διαφορές από άνθρωπο σε άνθρωπο και ακριβώς αυτή την ποικιλομορφία επιχειρεί να περιγράψει η έννοια της νευροποικιλότητας ή νευροδιαφορετικότητας.

H νευροδιαφορετικότητα βασίζεται στην παραδοχή ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα νευρογνωστικών ικανοτήτων, ότι οι παραλλαγές στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι φυσιολογικές και ότι ο τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών διαφέρει από άτομο σε άτομο. Η έννοια διατυπώθηκε πριν από περίπου 25 χρόνια από την Αυστραλή αυτιστική κοινωνιολόγο Judy Singer και έκτοτε έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε διαφορετικούς τρόπους νευρολογικής λειτουργίας.

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ygeiamou.gr team
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