Πόσο πειράζει να κοιμόμαστε με ανοιχτό ανεμιστήρα – Ο ειδικός απαντά
Ένας ειδικός ύπνου εξηγεί πότε ο ανεμιστήρας βοηθά πραγματικά τις ζεστές νύχτες και ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει
Το σεντόνι κολλάει στο σώμα, το μαξιλάρι μοιάζει πιο ζεστό από όσο θα έπρεπε και κάθε προσπάθεια για ύπνο καταλήγει σε ατελείωτες στροφές στο κρεβάτι. Κάπου δίπλα, ο ανεμιστήρας γυρίζει ασταμάτητα, στέλνοντας ένα κύμα αέρα που μοιάζει σχεδόν σωτήριο. Είναι όμως καλή ιδέα να λειτουργεί όλη τη νύχτα;
Ο ειδικός ύπνου James Wilson, γνωστός ως «The Sleep Geek», εξηγεί ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στη ζέστη, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση, η πρωινή ξηροστομία, ο ερεθισμένος λαιμός ή ένας δύσκαμπτος αυχένας μπορεί να είναι το τίμημα της νυχτερινής δροσιάς.
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