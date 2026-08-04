Πόσο πειράζει να κοιμόμαστε με ανοιχτό ανεμιστήρα – Ο ειδικός απαντά

Το σεντόνι κολλάει στο σώμα, το μαξιλάρι μοιάζει πιο ζεστό από όσο θα έπρεπε και κάθε προσπάθεια για ύπνο καταλήγει σε ατελείωτες στροφές στο κρεβάτι. Κάπου δίπλα, ο ανεμιστήρας γυρίζει ασταμάτητα, στέλνοντας ένα κύμα αέρα που μοιάζει σχεδόν σωτήριο. Είναι όμως καλή ιδέα να λειτουργεί όλη τη νύχτα;



Ο ειδικός ύπνου James Wilson, γνωστός ως «The Sleep Geek», εξηγεί ότι ο ανεμιστήρας μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στη ζέστη, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση, η πρωινή ξηροστομία, ο ερεθισμένος λαιμός ή ένας δύσκαμπτος αυχένας μπορεί να είναι το τίμημα της νυχτερινής δροσιάς.



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