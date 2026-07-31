Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία – Τι θα γίνει με τα άλλα προγράμματα



Νομοθετική ρύθμιση με την οποία επικυρώνεται η κυβερνητική εξαγγελία συνέχισης των προγραμμάτων του «Προλαμβάνω» μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 – Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις – Λοιπές διατάξεις», το οποίο ψηφίζεται σήμερα.

Ειδικότερα, όπως ορίζει τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, το «Προλαμβάνω» συνεχίζεται με εθνικούς πόρους και πιο συγκεκριμένα μεταφέρονται πόροι της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) από το rebate φαρμακευτικών προϊόντων. Όπως είπε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πρόκειται για περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.



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