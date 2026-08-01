Πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός: Πώς η ιδιωτική ασφάλιση προστατεύει τις επιχειρήσεις από σοβαρές ζημιές

Ένα απρόβλεπτο γεγονός, όπως μια πυρκαγιά ή πλυμμήρα μπορεί να διακόψει τη λειτουργία μιας επιχείρησης και να απειλήσει το μέλλον της - Δείτε γιατί έχει σημασία η σωστή ασφαλιστική κάλυψη