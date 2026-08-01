Πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός: Πώς η ιδιωτική ασφάλιση προστατεύει τις επιχειρήσεις από σοβαρές ζημιές
Πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός: Πώς η ιδιωτική ασφάλιση προστατεύει τις επιχειρήσεις από σοβαρές ζημιές
Ένα απρόβλεπτο γεγονός, όπως μια πυρκαγιά ή πλυμμήρα μπορεί να διακόψει τη λειτουργία μιας επιχείρησης και να απειλήσει το μέλλον της - Δείτε γιατί έχει σημασία η σωστή ασφαλιστική κάλυψη
Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό, ιδιαίτερα ως προς το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητά τους. Οι υποχρεώσεις τους είναι πλέον περισσότερες και αυστηρότερες σε σύγκριση με το παρελθόν, τόσο απέναντι στους πελάτες και τους συνεργάτες τους όσο και προς το προσωπικό τους, αλλά και σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και πολλές ακόμη απαιτήσεις.
Η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί μία ουσιαστική επιλογή προστασίας των επιχειρήσεων απέναντι σε αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν αφορά μόνο όσες επιχειρήσεις υποχρεούνται από τον νόμο να ασφαλιστούν, δηλαδή εκείνες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ, αλλά κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο της δραστηριότητάς της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί μία ουσιαστική επιλογή προστασίας των επιχειρήσεων απέναντι σε αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν αφορά μόνο όσες επιχειρήσεις υποχρεούνται από τον νόμο να ασφαλιστούν, δηλαδή εκείνες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ, αλλά κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το αντικείμενο της δραστηριότητάς της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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