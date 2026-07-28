Καρδιακές παθήσεις: Πώς εκδηλώνονται στα δύο φύλα – Γιατί οι γυναίκες συχνά δεν καταλαβαίνουν ότι η καρδιά τους πάσχει
Καρδιακές παθήσεις: Πώς εκδηλώνονται στα δύο φύλα – Γιατί οι γυναίκες συχνά δεν καταλαβαίνουν ότι η καρδιά τους πάσχει
Ο κ. Ιωάννης Παληός, καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στο Metropolitan Hospital, εξηγεί γιατί η καρδιά λειτουργεί και «προειδοποιεί» διαφορετικά στα δύο φύλα και πώς αλλάζει ο καρδιαγγειακός κίνδυνος μετά την εμμηνόπαυση
Η καρδιά αποτελεί ένα συναρπαστικό και σύνθετο όργανο που είναι απαραίτητο για τη ζωή μας και η κατανόηση της λειτουργίας της είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της καρδιακής υγείας και την πρόληψη των παθήσεών της.
Η ανδρική και η γυναικεία καρδιά έχουν ορισμένες διαφορές, τόσο προς την ανατομία, όσο και ως προς τη λειτουργία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ανδρική και η γυναικεία καρδιά έχουν ορισμένες διαφορές, τόσο προς την ανατομία, όσο και ως προς τη λειτουργία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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