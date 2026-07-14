Το κατακόκκινο φρούτο που «αγαπά» έντερο, δέρμα και μνήμη – Ένα φλιτζάνι την ημέρα κάνει θαύματα
Το κατακόκκινο φρούτο που «αγαπά» έντερο, δέρμα και μνήμη – Ένα φλιτζάνι την ημέρα κάνει θαύματα
Χαμηλές θερμίδες, πλούσια πηγή σε βιταμίνη C, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, το συγκεκριμένο φρούτο αξίζει μια θέση στο τραπέζι μας - Ο διατροφολόγος εξηγεί
Φυσικά γλυκές, πλούσιες σε νερό και χαμηλές σε θερμίδες, οι φράουλες μπορούν να καταναλωθούν εύκολα ως σνακ, σε γιαούρτι, σε σαλάτες ή σε smoothies. Όταν δεν συνοδεύονται από μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, κρέμας ή σοκολάτας, προσφέρουν σημαντικά θρεπτικά οφέλη χωρίς να επιβαρύνουν ιδιαίτερα τη διατροφή.
Ο διατροφολόγος Rob Hobson εξηγεί ότι οι φράουλες είναι πλούσιες σε βιταμίνη C, φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ και πολυφαινόλες, όπως οι ανθοκυανίνες που δίνουν το κόκκινο χρώμα. Πρόκειται για ενώσεις που έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο διατροφολόγος Rob Hobson εξηγεί ότι οι φράουλες είναι πλούσιες σε βιταμίνη C, φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ και πολυφαινόλες, όπως οι ανθοκυανίνες που δίνουν το κόκκινο χρώμα. Πρόκειται για ενώσεις που έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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