Ζώντας ενεργά με ακράτεια: Πολύτιμα tips για να απολαμβάνουμε την άθληση, τα ταξίδια και τις εξόδους
Ζώντας ενεργά με ακράτεια: Πολύτιμα tips για να απολαμβάνουμε την άθληση, τα ταξίδια και τις εξόδους
Στο επεισόδιο 11 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον κ. Θανάση Μπαντή, Συντονιστή Διευθυντή του Ουρολογικού Τμήματος στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», να δίνει πρακτικές συμβουλές ώστε τα άτομα με ακράτεια να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις δραστηριότητες που αγαπούν
Αντιθέτως με την κοινή πεποίθηση, η ακράτεια δεν πρέπει να περιορίζει την ενεργό ζωή, τα ταξίδια, τον αθλητισμό ή την κοινωνική ζωή.
Ο κ. Αθανάσιος Μπαντής, Συντονιστής Διευθυντής του Ουρολογικού Τμήματος στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», εστιάζει στην ανατροπή της αντίληψης ότι η ακράτεια οδηγεί σε περιορισμούς στην καθημερινότητα.
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Ο κ. Αθανάσιος Μπαντής, Συντονιστής Διευθυντής του Ουρολογικού Τμήματος στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», εστιάζει στην ανατροπή της αντίληψης ότι η ακράτεια οδηγεί σε περιορισμούς στην καθημερινότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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