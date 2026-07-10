Ζώντας ενεργά με ακράτεια: Πολύτιμα tips για να απολαμβάνουμε την άθληση, τα ταξίδια και τις εξόδους

Στο επεισόδιο 11 της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον κ. Θανάση Μπαντή, Συντονιστή Διευθυντή του Ουρολογικού Τμήματος στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», να δίνει πρακτικές συμβουλές ώστε τα άτομα με ακράτεια να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις δραστηριότητες που αγαπούν