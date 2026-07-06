Νέα εποχή για τις μεταμοσχεύσεις ήπατος στην Ελλάδα: Τρεις επιτυχημένες επεμβάσεις στο Λαϊκό με καινοτόμα τεχνολογία Cell Saver
Νέα εποχή για τις μεταμοσχεύσεις ήπατος στην Ελλάδα: Τρεις επιτυχημένες επεμβάσεις στο Λαϊκό με καινοτόμα τεχνολογία Cell Saver
Ο κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών του νοσοκομείου «Λαϊκό» αναδεικνύει τη σημαντική πρόοδο στην ασφάλεια και ποιότητα των επεμβάσεων στην Ελλάδα
Οι τρεις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στο ΓΝΑ Λαϊκό, με συστηματική εφαρμογή του συστήματος διεγχειρητικής αυτομετάγγισης Cell Saver, αποτελούν αναμφίβολα ένα σημαντικό χειρουργικό επίτευγμα. Η πραγματική τους αξία, όμως, υπερβαίνει την επιτυχή ολοκλήρωση τριών ιδιαίτερα απαιτητικών επεμβάσεων. Αποτελούν ένδειξη ότι η ελληνική μεταμοσχευτική χειρουργική εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου η επιτυχία δεν μετριέται μόνο από το αν πραγματοποιείται μια μεταμόσχευση, αλλά από το πόσο ασφαλής, ποιοτική και τεκμηριωμένη είναι.
Η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί μία από τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις της σύγχρονης ιατρικής. Η επιτυχία της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη χειρουργική δεξιότητα. Προϋποθέτει άρτιο σχεδιασμό, άψογο συντονισμό και στενή συνεργασία δεκάδων επαγγελματιών υγείας και πολλών διαφορετικών φορέων. Από τον εντοπισμό του δότη και τη γενναιόδωρη συναίνεση της οικογένειάς του έως τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, τις διακομιδές από το ΕΚΑΒ, τις χειρουργικές ομάδες λήψης και μεταμόσχευσης, τους αναισθησιολόγους, τους νοσηλευτές, τις υπηρεσίες αιμοδοσίας και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας είναι εξίσου σημαντικός.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί μία από τις πλέον σύνθετες και απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις της σύγχρονης ιατρικής. Η επιτυχία της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη χειρουργική δεξιότητα. Προϋποθέτει άρτιο σχεδιασμό, άψογο συντονισμό και στενή συνεργασία δεκάδων επαγγελματιών υγείας και πολλών διαφορετικών φορέων. Από τον εντοπισμό του δότη και τη γενναιόδωρη συναίνεση της οικογένειάς του έως τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, τις διακομιδές από το ΕΚΑΒ, τις χειρουργικές ομάδες λήψης και μεταμόσχευσης, τους αναισθησιολόγους, τους νοσηλευτές, τις υπηρεσίες αιμοδοσίας και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας είναι εξίσου σημαντικός.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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