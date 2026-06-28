Μάθετε τα πάντα για την αξία του φυσικού νερού
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AQUA Carparica

Μάθετε τα πάντα για την αξία του φυσικού νερού

Στην εποχή μας η υπερεπεξεργασία προϊόντων και τροφίμων έχει ανέβει επίπεδο και έχει αγγίξει ακόμη και το νερό που πίνουμε! Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το φυσικό νερό και τι για το «υπερεπεξεργασμένο» φιλτραρισμένο νερό;

Μάθετε τα πάντα για την αξία του φυσικού νερού
ygeiamou.gr team
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Το νερό είναι η πιο απλή και, ταυτόχρονα, η πιο σημαντική καθημερινή μας συνήθεια. Μας συντροφεύει σχεδόν σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας: Στο σπίτι, το γραφείο, μετά την άσκηση, κατά τη διάρκεια των γευμάτων και στις βόλτες μας.Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, υπάρχει μια εντεινόμενη συζήτηση γύρω από το ποια είναι η καλύτερη επιλογή για την καθημερινή μας ενυδάτωση: Το εμφιαλωμένο ή το φιλτραρισμένο νερό;

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των φίλτρων νερού έχει δημιουργήσει την εντύπωση ότι όσο πιο φιλτραρισμένο είναι το νερό, τόσο καλύτερο γίνεται. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο σύνθετη. Η διαδικασία φιλτραρίσματος συγκρατεί συγκεκριμένες ουσίες και μειώνει χημικές ενώσεις, οσμές ή σωματίδια που επηρεάζουν τη γεύση και την ποιότητα του νερού. Ουσιαστικά η μεγάλη επεξεργασία και το τεχνητό φιλτράρισμα του νερού μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στα υπερεπεξεργασμένα νερά από τη μία μεριά και τα φυσικά μεταλλικά νερά από την άλλη, όπως το AQUA Carpatica το οποίο αναβλύζει από την πηγή, κατόπιν μιας μακρόχρονης υπόγειας γεωλογικής διαδρομής των υδάτων με φυσικό εμπλουτισμό σε μεταλλικά στοιχεία και εμφιαλώνεται στην πηγή, σε αυστηρά προστατευόμενες περιοχές, εκεί όπου απαγορεύεται η προσέλευση και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.

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ygeiamou.gr team
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