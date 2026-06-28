Κάρλος Κεϊρόζ: «Χυδαίο και κοινότοπο το Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες»
Κάρλος Κεϊρόζ: «Χυδαίο και κοινότοπο το Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες»
Ο Πορτογάλος τεχνικός, που οδήγησε την Εθνική Γκάνας στους 32 του Μουντιάλ 2026 ξέσπασε κατά της FIFA
Στα 73 του χρόνια κουβαλά τεράστια εμπειρία τόσο από συλλόγους όσο και από Εθνικές ομάδες... Έχει βρεθεί στον πάγκο 11 διαφορετικών χωρών και έχει οδηγήσει έξι εξ αυτών σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γκάνα να είναι ο τελευταίος του σταθμός.
Ο Κάρλος Κεϊρόζ έχει ζήσει πολλές «ποδοσφαιρικές ζωές» και η απόψη του έχει ιδιαίτερη σημασία, αν και σίγουρα στη FIFA δεν θα ήθελαν να ακούν πλέον το όνομα του.
Ο Πορτογάλος τεχνικός λίγο μετά την πρόκριση της Γκάνας στους 32 (παρά την ήττα με 2-1 από την Κροατία μίλησε γενικότερα για το τουρνουά και την αύξηση των ομάδων από 32 σε 48, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της FIFA επέτρεψε να αυξηθεί η δυνατότητα «πρόσβασης» στο τουρνουά, ώστε περισσότερα έθνη και οπαδοί να μπορούν να απολαύσουν τη συμμετοχή τους στο πιο δημοφιλές αθλητικό γεγονός του κόσμου.
«Πιστεύω ότι η αξία προέρχεται από το γεγονός ότι κάτι είναι σπάνιο. Ο αριθμός των ομάδων που μπορούν να προκριθούν σε αυτή τη διοργάνωση μπορεί να τη μετατρέψει σε κάτι χυδαίο και κοινότοπο. Όταν μπορούν να προκριθούν τόσες πολλές ομάδες, παραμένει η αξία της σπάνια; Αυτό μου φαίνεται συζητήσιμο, αλλά είναι απλώς η γνώμη μου» είπε με νόημα ο πολύπειρος Κεϊρόζ, ο οποίος ανέλαβε τη Γκάνα τον περασμένο Απρίλιο.
Έτσι έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής μετά τον θρυλικό Σέρβο Μπόρα Μιλουτίνοβιτς που δίνει το «παρών» σε πέντε συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα, έχοντας οδηγήσει την Πορτογαλία στη διοργάνωση του 2010 και στη συνέχεια το Ιράν στις επόμενες τρεις εκδοχές. Είχε επίσης οδηγήσει τη Νότια Αφρική στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002.
«Η πραγματική επιτυχία τώρα στη Νότια Αμερική θα ήταν το να μην προκριθείς», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι έξι από τις 10 ομάδες της Νότιας Αμερικής προκρίνονται πλέον απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η έβδομη ομάδα παίρνει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των διηπειρωτικών μπαράζ και συνέχισε στο ίδιο επικριτικό ύφος:
«Ποιος δεν προκρίθηκε από την Ευρώπη; Τα προκριματικά τουρνουά αρχίζουν να χάνουν τη σημασία τους αν προκρίνονται σχεδόν όλοι. Η πρόκριση θα έπρεπε να είναι σοβαρή, θα έπρεπε να είναι πολύ σκληρή, πολύ ανταγωνιστική.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα έπρεπε να είναι κάτι με νόημα και σπουδαιότητα. Θα έπρεπε να είναι σπάνιο. Αλλά, όπως γνωρίζετε, σήμερα στο παιχνίδι μιλάει το χρήμα. Εκεί που κάποτε μιλούσαμε για ποδόσφαιρο (football), τώρα μιλάμε για... moneyball».
Ο Κεϊρόζ και η Γκάνα στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον αγώνα για τη φάση των «32» εναντίον της Κολομβίας, της νικήτριας του 11ου Ομίλου (Group K), στο Κάνσας Σίτι στις 3 Ιουλίου.
«Μόλις είπα στους παίκτες μου ότι το πραγματικό παγκόσμιο πρωτάθλημα ξεκινά στον επόμενο γύρο», πρόσθεσε. «Η φάση των ομίλων είναι το ζέσταμα. Η πρόκριση στον επόμενο γύρο είναι σαν μια πιστωτική κάρτα, αλλά τώρα πρέπει να αρχίσεις να πληρώνεις. Ο νικητής τα παίρνει όλα, κάθε παιχνίδι είναι ένα δράμα, κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Αυτό ξεκινά από το επόμενο ματς».
Ο Κάρλος Κεϊρόζ έχει ζήσει πολλές «ποδοσφαιρικές ζωές» και η απόψη του έχει ιδιαίτερη σημασία, αν και σίγουρα στη FIFA δεν θα ήθελαν να ακούν πλέον το όνομα του.
Ο Πορτογάλος τεχνικός λίγο μετά την πρόκριση της Γκάνας στους 32 (παρά την ήττα με 2-1 από την Κροατία μίλησε γενικότερα για το τουρνουά και την αύξηση των ομάδων από 32 σε 48, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της FIFA επέτρεψε να αυξηθεί η δυνατότητα «πρόσβασης» στο τουρνουά, ώστε περισσότερα έθνη και οπαδοί να μπορούν να απολαύσουν τη συμμετοχή τους στο πιο δημοφιλές αθλητικό γεγονός του κόσμου.
«Πιστεύω ότι η αξία προέρχεται από το γεγονός ότι κάτι είναι σπάνιο. Ο αριθμός των ομάδων που μπορούν να προκριθούν σε αυτή τη διοργάνωση μπορεί να τη μετατρέψει σε κάτι χυδαίο και κοινότοπο. Όταν μπορούν να προκριθούν τόσες πολλές ομάδες, παραμένει η αξία της σπάνια; Αυτό μου φαίνεται συζητήσιμο, αλλά είναι απλώς η γνώμη μου» είπε με νόημα ο πολύπειρος Κεϊρόζ, ο οποίος ανέλαβε τη Γκάνα τον περασμένο Απρίλιο.
Έτσι έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής μετά τον θρυλικό Σέρβο Μπόρα Μιλουτίνοβιτς που δίνει το «παρών» σε πέντε συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα, έχοντας οδηγήσει την Πορτογαλία στη διοργάνωση του 2010 και στη συνέχεια το Ιράν στις επόμενες τρεις εκδοχές. Είχε επίσης οδηγήσει τη Νότια Αφρική στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002.
«Η πραγματική επιτυχία τώρα στη Νότια Αμερική θα ήταν το να μην προκριθείς», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι έξι από τις 10 ομάδες της Νότιας Αμερικής προκρίνονται πλέον απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η έβδομη ομάδα παίρνει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των διηπειρωτικών μπαράζ και συνέχισε στο ίδιο επικριτικό ύφος:
«Ποιος δεν προκρίθηκε από την Ευρώπη; Τα προκριματικά τουρνουά αρχίζουν να χάνουν τη σημασία τους αν προκρίνονται σχεδόν όλοι. Η πρόκριση θα έπρεπε να είναι σοβαρή, θα έπρεπε να είναι πολύ σκληρή, πολύ ανταγωνιστική.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα έπρεπε να είναι κάτι με νόημα και σπουδαιότητα. Θα έπρεπε να είναι σπάνιο. Αλλά, όπως γνωρίζετε, σήμερα στο παιχνίδι μιλάει το χρήμα. Εκεί που κάποτε μιλούσαμε για ποδόσφαιρο (football), τώρα μιλάμε για... moneyball».
Ο Κεϊρόζ και η Γκάνα στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον αγώνα για τη φάση των «32» εναντίον της Κολομβίας, της νικήτριας του 11ου Ομίλου (Group K), στο Κάνσας Σίτι στις 3 Ιουλίου.
«Μόλις είπα στους παίκτες μου ότι το πραγματικό παγκόσμιο πρωτάθλημα ξεκινά στον επόμενο γύρο», πρόσθεσε. «Η φάση των ομίλων είναι το ζέσταμα. Η πρόκριση στον επόμενο γύρο είναι σαν μια πιστωτική κάρτα, αλλά τώρα πρέπει να αρχίσεις να πληρώνεις. Ο νικητής τα παίρνει όλα, κάθε παιχνίδι είναι ένα δράμα, κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Αυτό ξεκινά από το επόμενο ματς».
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