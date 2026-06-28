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Η επέλαση των Αφρικανών στο Μουντιάλ 2026: Οι 9 από τις 10 ομάδες προκρίθηκαν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης
Η επέλαση των Αφρικανών στο Μουντιάλ 2026: Οι 9 από τις 10 ομάδες προκρίθηκαν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης
Η Τυνησία χάλασε το 10/10 για την Αφρικανική ήπειρο, η οποία μετρά τις περισσότερες ομάδες στη διοργάνωση αυτή τη στιγμή, μετά την Ευρώπη που έχει ακόμα 13
Το Μουντιάλ 2026 είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιά έχοντας την τάση να προσελκύει ενδιαφέρον από κάθε γωνιά του πλανήτη.
Για πολλές δεκαετίες οι ομάδες από την Ευρώπη και την Νότια Αμερική κυριαρχούσαν, έχοντας μέχρι στιγμής όλα τα τρόπαια στην κατοχή τους, αφήνοντας τις υπόλοιπες ηπείρους στην... απ' έξω.
Ειδικά όσον αφορά τις χώρες της Αφρικής υπήρχε πάντοτε μια υποτίμηση, για το στυλ ποδοσφαίρου τους.
Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει τεράστια άνοδος και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα.
Το 2010 για πρώτη φορά ομάδα πήγε στους «8», η Γκάνα που για ένα χαμένο πέναλτι του Ασαμόα Γκίαν, έμεινε εκτός ημιτελικών.
Το 2022 το Μαρόκο έγραψε ιστορία αφού έγινε η πρώτη ομάδα από την Αφρική που αγωνίζεται σε ημιτελικά Μουντιάλ.
Στην τρέχουσα διοργάνωση έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους, αφού πέρασαν στα νοκ άουτ οι 9 από τις 10 ομάδες. με τον ψωριάρη χώρια να είναι η Τυνησία.
Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα, Σενεγάλη, Αίγυπτος, Ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία, Κονγκό, Νότια Αφρική και Μαρόκο προκρίθηκαν στους «32» και έχουν βλέψεις για ψηλότερα.
Η Αφρικανική ήπειρος διαθέτει και το καλύτερο ρεκόρ προκρίσεων στη διοργάνωση, είχαν το 90%, ενώ ακολουθούσαν η Ευρώπη, η Νότια Αμερική, η Βόρεια Αμερική, η Ασία και η Ωκεανία.
Για πολλές δεκαετίες οι ομάδες από την Ευρώπη και την Νότια Αμερική κυριαρχούσαν, έχοντας μέχρι στιγμής όλα τα τρόπαια στην κατοχή τους, αφήνοντας τις υπόλοιπες ηπείρους στην... απ' έξω.
Ειδικά όσον αφορά τις χώρες της Αφρικής υπήρχε πάντοτε μια υποτίμηση, για το στυλ ποδοσφαίρου τους.
Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει τεράστια άνοδος και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα.
Το 2010 για πρώτη φορά ομάδα πήγε στους «8», η Γκάνα που για ένα χαμένο πέναλτι του Ασαμόα Γκίαν, έμεινε εκτός ημιτελικών.
Το 2022 το Μαρόκο έγραψε ιστορία αφού έγινε η πρώτη ομάδα από την Αφρική που αγωνίζεται σε ημιτελικά Μουντιάλ.
Στην τρέχουσα διοργάνωση έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους, αφού πέρασαν στα νοκ άουτ οι 9 από τις 10 ομάδες. με τον ψωριάρη χώρια να είναι η Τυνησία.
Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα, Σενεγάλη, Αίγυπτος, Ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία, Κονγκό, Νότια Αφρική και Μαρόκο προκρίθηκαν στους «32» και έχουν βλέψεις για ψηλότερα.
Η Αφρικανική ήπειρος διαθέτει και το καλύτερο ρεκόρ προκρίσεων στη διοργάνωση, είχαν το 90%, ενώ ακολουθούσαν η Ευρώπη, η Νότια Αμερική, η Βόρεια Αμερική, η Ασία και η Ωκεανία.
🌍 AFRICA IS DOMINATING THE 2026 WORLD CUP!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 28, 2026
🏟️ 9 out of 10 African teams have advanced to the knockout stages — that’s a staggering 90% qualification rate!
📊 Continent breakdown:
🌍 Africa: 9/10—90%
🇪🇺 Europe: 13/16—81%
🌏 South America: 5/6—83%
🌎 North America: 3/6—50%
🌎… pic.twitter.com/pUCdQcfOHY
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