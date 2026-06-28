Η επέλαση των Αφρικανών στο Μουντιάλ 2026: Οι 9 από τις 10 ομάδες προκρίθηκαν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης
SPORTS
Αφρική Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο

Η επέλαση των Αφρικανών στο Μουντιάλ 2026: Οι 9 από τις 10 ομάδες προκρίθηκαν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης

Η Τυνησία χάλασε το 10/10 για την Αφρικανική ήπειρο, η οποία μετρά τις περισσότερες ομάδες στη διοργάνωση αυτή τη στιγμή, μετά την Ευρώπη που έχει ακόμα 13

Η επέλαση των Αφρικανών στο Μουντιάλ 2026: Οι 9 από τις 10 ομάδες προκρίθηκαν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης
6 ΣΧΟΛΙΑ
Το Μουντιάλ 2026 είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιά έχοντας την τάση να προσελκύει ενδιαφέρον από κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Για πολλές δεκαετίες οι ομάδες από την Ευρώπη και την Νότια Αμερική κυριαρχούσαν, έχοντας μέχρι στιγμής όλα τα τρόπαια στην κατοχή τους, αφήνοντας τις υπόλοιπες ηπείρους στην... απ' έξω.

Ειδικά όσον αφορά τις χώρες της Αφρικής υπήρχε  πάντοτε μια υποτίμηση, για το στυλ ποδοσφαίρου τους.

Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει τεράστια άνοδος και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα. 


Το 2010 για πρώτη φορά ομάδα πήγε στους «8», η Γκάνα που για ένα χαμένο πέναλτι του Ασαμόα Γκίαν, έμεινε εκτός ημιτελικών. 

Το 2022 το Μαρόκο έγραψε ιστορία αφού έγινε η πρώτη ομάδα από την Αφρική που αγωνίζεται σε ημιτελικά Μουντιάλ. 

Κλείσιμο
Στην τρέχουσα διοργάνωση έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους, αφού πέρασαν στα νοκ άουτ οι 9 από τις 10 ομάδες. με τον ψωριάρη χώρια να είναι η Τυνησία. 


Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα, Σενεγάλη, Αίγυπτος, Ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία, Κονγκό, Νότια Αφρική και Μαρόκο προκρίθηκαν στους «32» και έχουν βλέψεις για ψηλότερα. 


Η Αφρικανική ήπειρος διαθέτει και το καλύτερο ρεκόρ προκρίσεων στη διοργάνωση, είχαν το 90%, ενώ ακολουθούσαν η Ευρώπη, η Νότια Αμερική, η Βόρεια Αμερική, η Ασία και η Ωκεανία. 


6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης