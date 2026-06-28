«Χώρισαν» ξανά Απόστολος και Στέφανος Τσιτσιπάς: Τελείωσε η συνεργασία με τον πατέρα μου, τον αγαπώ αλλά σκέφτομαι το καλύτερο για μένα

«Πιστεύω ότι ο πατέρας μου χρειάζεται άλλα πράγματα, όπως και εγώ χρειάζομαι διαφορετικά πράγματα. Το ένιωθα και στην καθημερινή ενέργεια της συνεργασίας μας. Νιώθω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον ψάχνω για κάτι τελείως διαφορετικό. Αισθανόμουν το τελευταίο διάστημα ότι μου φέρνει μια άνεση ο πατέρας μου δίπλα μου, αλλά δεν είναι και η λύση για μένα ώστε να κάνω τα επόμενα βήματα και να κάνω κάτι διαφορετικό στην καριέρα μου.



Φυσικά και τον αγαπώ πάρα πολύ και θέλω τα καλύτερα για αυτόν, όμως αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τον εαυτό μου και το τι είναι καλύτερο για μένα» είπε για τον πατέρα του ο Στέφανος.

«Χώρισαν» ξανά Στέφανος και Απόστολος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας μίλησε στοκαι δήλωσε πως ο πατέρας του δεν είναι πλέον προπονητής του. Ο Απόστολος Τσιτσιπάς δεν είχε ταξιδέψει μαζί του στη Μαγιόρκα και το ίδιο συμβαίνει και στο Wimbledon.Προς το παρόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεργάζεται με τον Τόμας Περίν, από την ακαδημία του Πατρίκ Μουράτογλου αλλά τίποτε δεν είναι σίγουρο για τη μετά Wimbledon εποχή.Σε ερώτηση εάν η απόφαση είναι οριστική η απάντηση ήταν: «Δεν νομίζω πλέον ότι θα ξαναβρεθώ εκεί. Είναι πολύ ευαίσθητο όλο αυτό. Είναι δύσκολο γιατί έχουμε περάσει πολλά χρόνια μαζί στο tour, αλλά μιλώντας για αυτό τώρα πιστεύω ότι δεν θα ξανασυνεργαστούμε στο μέλλον. Πλέον θέλω να αρχίσω να παίρνω δικές μου αποφάσεις και να αποφασίζω για τον εαυτό μου. Πιστεύω ο πατέρας μου έχει πολλά να προσφέρει στα άλλα μου τα αδέρφια και σε παιδιά το οποία είναι ανερχόμενα, μικρές ηλικίες, εκεί πρέπει να επικεντρωθεί. Εγώ έχω στο νου μου άλλα πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι ευθυγραμμίζονται με τον τρόπο που συνεργαζόμαστε το τελευταίο καιρό.Για κανένα γονιό δεν θα ήταν εύκολο να το αποδεχτεί, αλλά κυρίως γι' αυτόν. Για κανένα γονιό δεν θα ήταν εύκολο να έχει δουλέψει με τον γιο του τόσα πολλά χρόνια και ξαφνικά να μπαίνει ένα στοπ. Θα του πάρει κάποιο καιρό να το αποδεχτεί, όπως και πριν όταν χωρίσαμε. Τότε, όμως, είχα αφήσει ένα μικρό παραθυράκι ανοιχτό. Πιστεύω πλέον έχει να προσφέρει πολλά σε άλλους, όμως σε μένα νομίζω ότι έχει προσφέρει τα πάντα που θα μπορούσε να έχει προσφέρει. Δεν νομίζω να υπάρχει παραπάνω αυτή τη στιγμή. Τα έχουμε αναλύσει όλα, έχουμε πει τα πάντα. Ψάχνω γνώσεις και μια άλλη οπτική τενιστική και θέλω ένα άλλο μάτι το οποίο να μπορεί να με κατευθύνει και να με βοηθάει σε ορισμένες αποφάσεις στην καριέρα μου».Θυμίζουμε ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε απολύσει ξανά τον πατέρα του και για ένα διάστημα ήταν με τον Δημήτρη Χατζηνικολάου, με τον Μαρκ Φιλιππούση και με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς.Ο Στέφανος θα ξεκινήσει αύριο (29/6, μετά τις 15.00) την πορεία του στο Wimbledon και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Ούγκο Γκαστόν.