Ο ουρολόγος διαλύει τα ταμπού της λειτουργικής ακράτειας – Τι μας εμποδίζει να φτάσουμε εγκαίρως στην τουαλέτα
Ο ουρολόγος διαλύει τα ταμπού της λειτουργικής ακράτειας – Τι μας εμποδίζει να φτάσουμε εγκαίρως στην τουαλέτα
Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» ο κ. Μιχαήλ Σαμαρίνας, επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ, εξηγεί ποιες καταστάσεις ή προβλήματα υγείας μπορεί να οδηγούν στη λειτουργική ακράτεια καθώς και τους τρόπους διαχείρισης
Η λειτουργική ακράτεια είναι μια κατάσταση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων και παρόλο που υπάρχουν τρόποι διαχείρισης και λύσεις, συχνά περιβάλλεται από ταμπού.
Ο συγκεκριμένος τύπος ακράτειας δεν σχετίζεται απαραίτητα με πρόβλημα της ουροδόχου κύστης – η κύστη μπορεί να λειτουργεί φυσιολογικά. Αντίθετα, οφείλεται σε άλλα θέματα που εμποδίζουν το άτομο να φτάσει στην τουαλέτα εγκαίρως ή να τη χρησιμοποιήσει σωστά.
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Ο συγκεκριμένος τύπος ακράτειας δεν σχετίζεται απαραίτητα με πρόβλημα της ουροδόχου κύστης – η κύστη μπορεί να λειτουργεί φυσιολογικά. Αντίθετα, οφείλεται σε άλλα θέματα που εμποδίζουν το άτομο να φτάσει στην τουαλέτα εγκαίρως ή να τη χρησιμοποιήσει σωστά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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