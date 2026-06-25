Ο ουρολόγος διαλύει τα ταμπού της λειτουργικής ακράτειας – Τι μας εμποδίζει να φτάσουμε εγκαίρως στην τουαλέτα

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» ο κ. Μιχαήλ Σαμαρίνας, επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ, εξηγεί ποιες καταστάσεις ή προβλήματα υγείας μπορεί να οδηγούν στη λειτουργική ακράτεια καθώς και τους τρόπους διαχείρισης