ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Ο ουρολόγος διαλύει τα ταμπού της λειτουργικής ακράτειας – Τι μας εμποδίζει να φτάσουμε εγκαίρως στην τουαλέτα
YGEIAMOU.GR
Ακράτεια Γνωρίζοντας περισσότερα ζω καλύτερα! Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία Λειτουργική ακράτεια ΜΕΓΑ Μιχαήλ Σαμαρίνας

Ο ουρολόγος διαλύει τα ταμπού της λειτουργικής ακράτειας – Τι μας εμποδίζει να φτάσουμε εγκαίρως στην τουαλέτα

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» ο κ. Μιχαήλ Σαμαρίνας, επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ, εξηγεί ποιες καταστάσεις ή προβλήματα υγείας μπορεί να οδηγούν στη λειτουργική ακράτεια καθώς και τους τρόπους διαχείρισης

Ο ουρολόγος διαλύει τα ταμπού της λειτουργικής ακράτειας – Τι μας εμποδίζει να φτάσουμε εγκαίρως στην τουαλέτα
Τότα Καρλατήρα
Η λειτουργική ακράτεια είναι μια κατάσταση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων και παρόλο που υπάρχουν τρόποι διαχείρισης και λύσεις, συχνά περιβάλλεται από ταμπού.

Ο συγκεκριμένος τύπος ακράτειας δεν σχετίζεται απαραίτητα με πρόβλημα της ουροδόχου κύστης – η κύστη μπορεί να λειτουργεί φυσιολογικά. Αντίθετα, οφείλεται σε άλλα θέματα που εμποδίζουν το άτομο να φτάσει στην τουαλέτα εγκαίρως ή να τη χρησιμοποιήσει σωστά.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τότα Καρλατήρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης