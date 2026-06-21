Ελληνική πλατφόρμα βρίσκει εργασία σε άτομα στο φάσμα αυτισμού – 500 υποψήφιοι, 50 προσλήψεις
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Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση Σύνδρομο Άσπεργκερ Φάσμα αυτισμού

Ελληνική πλατφόρμα βρίσκει εργασία σε άτομα στο φάσμα αυτισμού – 500 υποψήφιοι, 50 προσλήψεις

Η πρωτοποριακή πλατφόρμα Jobslink στηρίζει δωρεάν άτομα στο φάσμα του αυτισμού στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας

Ελληνική πλατφόρμα βρίσκει εργασία σε άτομα στο φάσμα αυτισμού – 500 υποψήφιοι, 50 προσλήψεις
ygeiamou.gr team
*Γράφει ο Βασίλης Τσακίρογλου

Η συμπλήρωση 4 ετών επιτυχούς λειτουργίας για την πρωτοποριακή, ενδεχομένως ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, πλατφόρμα Jobslink εορτάστηκε την Πέμπτη με μια εκδήλωση-μίνι συνέδριο.

Η Jobslink αναλαμβάνει, εντελώς δωρεάν, να εντάξει στην αγορά εργασίας ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο Άσπεργκερ ή, ευρύτερα, κατατάσσονται στο λεγόμενο «φάσμα του αυτισμού». Η μεθοδολογία που εφαρμόζει η Jobslink είναι εντελώς πρωτότυπη, καθώς δεν υπάρχει ακριβής αντιστοίχισή της με οποιαδήποτε παρόμοια πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

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ygeiamou.gr team
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