Ελληνική πλατφόρμα βρίσκει εργασία σε άτομα στο φάσμα αυτισμού – 500 υποψήφιοι, 50 προσλήψεις
Ελληνική πλατφόρμα βρίσκει εργασία σε άτομα στο φάσμα αυτισμού – 500 υποψήφιοι, 50 προσλήψεις
Η πρωτοποριακή πλατφόρμα Jobslink στηρίζει δωρεάν άτομα στο φάσμα του αυτισμού στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας
*Γράφει ο Βασίλης Τσακίρογλου
Η συμπλήρωση 4 ετών επιτυχούς λειτουργίας για την πρωτοποριακή, ενδεχομένως ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, πλατφόρμα Jobslink εορτάστηκε την Πέμπτη με μια εκδήλωση-μίνι συνέδριο.
Η Jobslink αναλαμβάνει, εντελώς δωρεάν, να εντάξει στην αγορά εργασίας ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο Άσπεργκερ ή, ευρύτερα, κατατάσσονται στο λεγόμενο «φάσμα του αυτισμού». Η μεθοδολογία που εφαρμόζει η Jobslink είναι εντελώς πρωτότυπη, καθώς δεν υπάρχει ακριβής αντιστοίχισή της με οποιαδήποτε παρόμοια πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η συμπλήρωση 4 ετών επιτυχούς λειτουργίας για την πρωτοποριακή, ενδεχομένως ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, πλατφόρμα Jobslink εορτάστηκε την Πέμπτη με μια εκδήλωση-μίνι συνέδριο.
Η Jobslink αναλαμβάνει, εντελώς δωρεάν, να εντάξει στην αγορά εργασίας ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο Άσπεργκερ ή, ευρύτερα, κατατάσσονται στο λεγόμενο «φάσμα του αυτισμού». Η μεθοδολογία που εφαρμόζει η Jobslink είναι εντελώς πρωτότυπη, καθώς δεν υπάρχει ακριβής αντιστοίχισή της με οποιαδήποτε παρόμοια πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα