Παχυσαρκία: Από όσους διακόπτουν τα φάρμακα σχεδόν 1 στους 2 ξαναπαίρνει τα κιλά μέσα στον χρόνο
Παχυσαρκία: Από όσους διακόπτουν τα φάρμακα σχεδόν 1 στους 2 ξαναπαίρνει τα κιλά μέσα στον χρόνο
Ανάλυση σε περίπου 60.000 άτομα δείχνει ότι η χρήση των GLP-1 σκευασμάτων είναι συχνά διακεκομμένη - Ποιες ουσίες εξετάστηκαν
Περίπου 6 στους 10 ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή GLP-1 είναι πιθανό να διακόψουν τη θεραπεία κατά τα δύο πρώτα χρόνια. Αυτό διαπίστωσε μελέτη που παρουσιάζεται στο ετήσιο συνέδριο της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας στο Σικάγο (ENDO 2026).
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διεξήγαγαν αναδρομική ανάλυση, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις αιτήσεις αποζημίωσης στις ΗΠΑ, μεταξύ Ιανουαρίου 2019 – Ιουνίου 2025. Οι δηλώσεις ανήκαν σε περίπου 60.000 άτομα ηλικίας 18-64 ετών, με δείκτη μάζας σώματος 25 και άνω. Όλοι είχαν διαβήτη τύπου 2 και ξεκίνησαν θεραπεία με λιραγλουτίδη, σεμαγλουτίδη ή τιρζεπατίδη.
Ως «διακοπή της αγωγής» ορίστηκε το κενό άνω των 60 ημερών μεταξύ δύο ανανεώσεων συνταγής, ενώ η λήψη νέας μετά το πέρας θεωρήθηκε «επανέναρξη».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διεξήγαγαν αναδρομική ανάλυση, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις αιτήσεις αποζημίωσης στις ΗΠΑ, μεταξύ Ιανουαρίου 2019 – Ιουνίου 2025. Οι δηλώσεις ανήκαν σε περίπου 60.000 άτομα ηλικίας 18-64 ετών, με δείκτη μάζας σώματος 25 και άνω. Όλοι είχαν διαβήτη τύπου 2 και ξεκίνησαν θεραπεία με λιραγλουτίδη, σεμαγλουτίδη ή τιρζεπατίδη.
Ως «διακοπή της αγωγής» ορίστηκε το κενό άνω των 60 ημερών μεταξύ δύο ανανεώσεων συνταγής, ενώ η λήψη νέας μετά το πέρας θεωρήθηκε «επανέναρξη».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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