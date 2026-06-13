Καρκίνος παχέος εντέρου: Aυξάνεται σταθερά στους κάτω των 50 – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Καρκίνος παχέος εντέρου: Aυξάνεται σταθερά στους κάτω των 50 – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Νέα μελέτη σε περισσότερους από 112.000 ασθενείς αναδεικνύει έναν «υποτιμημένο» παράγοντα που συνδέεται με την επιβίωση των νεότερων ανθρώπων μετά τη διάγνωση
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου δεν αποτελεί πλέον μια πάθηση που αφορά κυρίως τις μεγαλύτερες ηλικίες. Τα περιστατικά παρουσιάζουν ανοδική πορεία στους ανθρώπους κάτω των 50 ετών και νέα μελέτη αναδεικνύει έναν παράγοντα που μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την πρόγνωση: το διάστημα που μεσολαβεί από την ιστολογική επιβεβαίωση έως την έναρξη της θεραπείας.
Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA Oncology, έδειξε ότι οι νεότεροι συμμετέχοντες είχαν συνολικά καλύτερη επιβίωση από όσους ήταν άνω των 50. Εντούτοις, όταν η αγωγή ξεκινούσε έπειτα από περισσότερες από έξι εβδομάδες, καταγραφόταν αυξημένος κίνδυνος θανάτου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA Oncology, έδειξε ότι οι νεότεροι συμμετέχοντες είχαν συνολικά καλύτερη επιβίωση από όσους ήταν άνω των 50. Εντούτοις, όταν η αγωγή ξεκινούσε έπειτα από περισσότερες από έξι εβδομάδες, καταγραφόταν αυξημένος κίνδυνος θανάτου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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