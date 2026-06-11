Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε ξανά στο γήπεδο την Κυριακή – Η συσκευή στην καρδιά του που του έσωσε τη ζωή
Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε ξανά στο γήπεδο την Κυριακή – Η συσκευή στην καρδιά του που του έσωσε τη ζωή
Πέντε χρόνια μετά την καρδιακή ανακοπή στο Euro 2020, ο Δανός ποδοσφαιριστής κατέρρευσε ξανά στο γήπεδο πριν λίγες μέρες, αλλά αυτή τη φορά είχε τις αισθήσεις του - Τι είναι ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής ICD που προστατεύει την καρδιά του
Είναι 12 Ιουνίου 2021, όταν ο Κρίστιαν Έρικσεν καταρρέει κατά τη διάρκεια του αγώνα Δανίας – Φινλανδίας για το Euro 2020, χάνοντας τις αισθήσεις του. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου «παγώνει». Για λίγα λεπτά, ένα ολόκληρο γήπεδο κρατά την ανάσα του. Οι συμπαίκτες του σχηματίζουν γύρω του έναν ανθρώπινο κύκλο προστασίας. Οι γιατροί τρέχουν. Η καρδιά του έχει σταματήσει.
Πέντε χρόνια μετά, ο εφιάλτης ξυπνάει ξανά. Σε πρόσφατο φιλικό αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία στις 7/6, ο Κρίστιαν Έρικσεν καταρρέει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Οι εικόνες θυμίζουν αμέσως εκείνο το απόγευμα του Euro 2020, όταν ο Δανός μέσος υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο γήπεδο, μπροστά σε συμπαίκτες, αντιπάλους, φιλάθλους και εκατομμύρια τηλεθεατές.
Αυτή τη φορά, όμως, κάτι είναι διαφορετικό.
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Πέντε χρόνια μετά, ο εφιάλτης ξυπνάει ξανά. Σε πρόσφατο φιλικό αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία στις 7/6, ο Κρίστιαν Έρικσεν καταρρέει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Οι εικόνες θυμίζουν αμέσως εκείνο το απόγευμα του Euro 2020, όταν ο Δανός μέσος υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο γήπεδο, μπροστά σε συμπαίκτες, αντιπάλους, φιλάθλους και εκατομμύρια τηλεθεατές.
Αυτή τη φορά, όμως, κάτι είναι διαφορετικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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