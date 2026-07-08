Σηκωθείτε τώρα από την καρέκλα και μειώστε τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο
Σηκωθείτε τώρα από την καρέκλα και μειώστε τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο
Κάθε επιπλέον ώρα καθιστικής ζωής συσχετίστηκε με 10% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο - Τα μικρά διαλείμματα κίνησης σώζουν!
Η πολύωρη καθιστική συμπεριφορά έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS Medicine δείχνει ότι ειδικά οι παρατεταμένες, αδιάκοπες περίοδοι ακινησίας μπορεί να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 91.292 συμμετέχοντες της UK Biobank, οι οποίοι φορούσαν συσκευές καταγραφής κίνησης, περιγράφει το Euronews. Παρακολουθήθηκαν για περίπου 12 χρόνια, ώστε να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στο μοτίβο της καθιστικής ζωής, τη σωματική δραστηριότητα και τον κίνδυνο εμφάνισης ή θανάτου από καρκίνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 91.292 συμμετέχοντες της UK Biobank, οι οποίοι φορούσαν συσκευές καταγραφής κίνησης, περιγράφει το Euronews. Παρακολουθήθηκαν για περίπου 12 χρόνια, ώστε να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στο μοτίβο της καθιστικής ζωής, τη σωματική δραστηριότητα και τον κίνδυνο εμφάνισης ή θανάτου από καρκίνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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