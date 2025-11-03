Γονείς: 6 σημάδια ότι το παιδί μεγαλώνει σε ένα ευτυχισμένο σπίτι
Γονείς: 6 σημάδια ότι το παιδί μεγαλώνει σε ένα ευτυχισμένο σπίτι
Δύο παιδοψυχολόγοι μοιράζονται πρακτικές συμβουλές για το πώς θα χτίσουμε ένα ευτυχισμένο σπίτι με αγάπη και ευτυχία για τα παιδιά μας, υιοθετώντας 6 απλές συμπεριφορές
Κάθε γονιός έχει μια βασική αγωνία: να δημιουργήσει ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον, στο οποίο το παιδί θα καταφέρει να «ανθίσει», ενώ παράλληλα θα είναι ευτυχισμένο. Τι ορίζει, όμως, πραγματικά ένα ευτυχισμένο σπίτι; Είναι η απουσία καυγάδων το μόνο ζητούμενο;
«Ένα ευτυχισμένο σπίτι δεν βασίζεται μόνο στην υλική άνεση ή την ασφάλεια», δήλωσε η Δρ. Sasha Hall, παιδοψυχολόγος. Με λίγα λόγια, δεν καθορίζεται από τα υλικά αγαθά όπως παιχνίδια, ρούχα ή gadget, αλλά βασίζεται στην αγάπη, σε σαφή όρια και σε σταθερές ρουτίνες.
Η ίδια μαζί με τον Δρα Stewart Pisecco, ψυχολόγο και διευθυντή της κλινικής Pisecco & Associates, μια κλινική που υποστηρίζει παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις πολυπλοκότητες του αυτισμού και των συμπεριφορικών προκλήσεων, μοιράζονται τα σημαντικότερα σημάδια που δείχνουν ότι τα παιδιά σας μεγαλώνουν σε ένα ευτυχισμένο σπίτι.
