Γονείς: 6 σημάδια ότι το παιδί μεγαλώνει σε ένα ευτυχισμένο σπίτι
YGEIAMOU.GR
Ανατροφή Γονείς Έπαινος Ευτυχία Θετικές εμπειρίες Ρουτίνα Συναισθήματα

Γονείς: 6 σημάδια ότι το παιδί μεγαλώνει σε ένα ευτυχισμένο σπίτι

Δύο παιδοψυχολόγοι μοιράζονται πρακτικές συμβουλές για το πώς θα χτίσουμε ένα ευτυχισμένο σπίτι με αγάπη και ευτυχία για τα παιδιά μας, υιοθετώντας 6 απλές συμπεριφορές

Γονείς: 6 σημάδια ότι το παιδί μεγαλώνει σε ένα ευτυχισμένο σπίτι
Μαρία Κοτοπούλη
Κάθε γονιός έχει μια βασική αγωνία: να δημιουργήσει ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον, στο οποίο το παιδί θα καταφέρει να «ανθίσει», ενώ παράλληλα θα είναι ευτυχισμένο. Τι ορίζει, όμως, πραγματικά ένα ευτυχισμένο σπίτι; Είναι η απουσία καυγάδων το μόνο ζητούμενο;

«Ένα ευτυχισμένο σπίτι δεν βασίζεται μόνο στην υλική άνεση ή την ασφάλεια», δήλωσε η Δρ. Sasha Hall, παιδοψυχολόγος. Με λίγα λόγια, δεν καθορίζεται από τα υλικά αγαθά όπως παιχνίδια, ρούχα ή gadget, αλλά βασίζεται στην αγάπη, σε σαφή όρια και σε σταθερές ρουτίνες.

Η ίδια μαζί με τον Δρα Stewart Pisecco, ψυχολόγο και διευθυντή της κλινικής Pisecco & Associates, μια κλινική που υποστηρίζει παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις πολυπλοκότητες του αυτισμού και των συμπεριφορικών προκλήσεων, μοιράζονται τα σημαντικότερα σημάδια που δείχνουν ότι τα παιδιά σας μεγαλώνουν σε ένα ευτυχισμένο σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης