Η Αν Χάθαγουεϊ έγκυος στο τρίτο παιδί στα 43 της – Μάθετε τα πάντα για την κύηση μετά τα 40
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Anne Hathaway Εγκυμοσύνη

Η Αν Χάθαγουεϊ έγκυος στο τρίτο παιδί στα 43 της – Μάθετε τα πάντα για την κύηση μετά τα 40

Η εγκυμοσύνη της Αν Χάθαγουεϊ στα 43 ανοίγει τη συζήτηση για τη μητρότητα μετά τα 40. Ποιες είναι οι πιθανότητες, οι κίνδυνοι και τα βήματα για μια ασφαλή κύηση; Οι ειδικοί εξηγούν

Η Αν Χάθαγουεϊ έγκυος στο τρίτο παιδί στα 43 της – Μάθετε τα πάντα για την κύηση μετά τα 40
ygeiamou.gr team
Με ένα εντυπωσιακό μακρύ μπλε φόρεμα, η Anne Hathaway έκλεψε τις εντυπώσεις στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» στο Λονδίνο, χαϊδεύοντας τρυφερά τη φουσκωμένη της κοιλιά. Η ηθοποιός, η οποία διανύει την τρίτη της εγκυμοσύνη, βρέθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ταινίας, όπου υποδύεται την Πηνελόπη, τη σύζυγο του Οδυσσέα.

Η δημόσια εμφάνισή της, αλλά και η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της μερικές βδομάδες νωρίτερα, αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από την εγκυμοσύνη μετά τα 40, ένα θέμα που απασχολεί ολοένα και περισσότερες γυναίκες, καθώς η απόφαση για την απόκτηση παιδιού μετατίθεται συχνά σε μεγαλύτερη ηλικία λόγω επαγγελματικών, προσωπικών ή κοινωνικών παραγόντων.

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ygeiamou.gr team
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