Γαλοπούλα τέλος στα σχολικά κυλικεία – Από Σεπτέμβριο «μικραίνει» και το κουλούρι

Από τη σχολική χρονιά 2026-2027 εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες στα σχολικά κυλικεία για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας - Eισάγονται πιο υγιεινές επιλογές, όπως λαχανικά, φυτικά ροφήματα και ζυμωμένα γαλακτοκομικά, ενώ προβλέπονται συχνότεροι έλεγχοι