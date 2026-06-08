Μακροζωία: Πώς μία βόλτα στο μουσείο «φρενάρει» τη γήρανση – Οι ειδικοί εξηγούν
Μακροζωία: Πώς μία βόλτα στο μουσείο «φρενάρει» τη γήρανση – Οι ειδικοί εξηγούν
Η τακτική ενασχόληση με την τέχνη και τον πολιτισμό συνδέεται με βραδύτερο ρυθμό βιολογικής γήρανσης, με τα οφέλη να είναι ακόμη πιο εμφανή μετά την ηλικία των 40 ετών
Μία αίθουσα μουσείου γεμάτη χρώματα. Ένα βιβλίο που μας απορροφά για ώρες. Η μουσική που ακούγεται από τα ακουστικά στη διαδρομή προς το σπίτι. Ένα μάθημα ζωγραφικής, μία χορωδία, μία θεατρική παράσταση. Όλες αυτές οι στιγμές μοιάζουν με μικρές αποδράσεις από την καθημερινότητα. Τι θα γινόταν όμως αν, εκτός από ευχαρίστηση, πρόσφεραν και κάτι ακόμη πιο πολύτιμο; Αν βοηθούσαν τον οργανισμό να γερνά πιο αργά;
Αυτό ακριβώς διερεύνησε νέα μελέτη με επικεφαλής την Daisy Fancourt, καθηγήτρια στο Τμήμα Συμπεριφορικής Επιστήμης και Υγείας του University College London (UCL), η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Innovation in Aging. Οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο η ενασχόληση με την τέχνη και τον πολιτισμό επηρεάζει τη βιολογική γήρανση, χρησιμοποιώντας σύγχρονους βιοδείκτες που καταγράφουν τις αλλαγές στο DNA καθώς περνούν τα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό ακριβώς διερεύνησε νέα μελέτη με επικεφαλής την Daisy Fancourt, καθηγήτρια στο Τμήμα Συμπεριφορικής Επιστήμης και Υγείας του University College London (UCL), η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Innovation in Aging. Οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο η ενασχόληση με την τέχνη και τον πολιτισμό επηρεάζει τη βιολογική γήρανση, χρησιμοποιώντας σύγχρονους βιοδείκτες που καταγράφουν τις αλλαγές στο DNA καθώς περνούν τα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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