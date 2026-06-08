Μακροζωία: Πώς μία βόλτα στο μουσείο «φρενάρει» τη γήρανση – Οι ειδικοί εξηγούν

Η τακτική ενασχόληση με την τέχνη και τον πολιτισμό συνδέεται με βραδύτερο ρυθμό βιολογικής γήρανσης, με τα οφέλη να είναι ακόμη πιο εμφανή μετά την ηλικία των 40 ετών