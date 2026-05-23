Ιός Έμπολα: Χαμηλός ο κίνδυνος για την Ευρώπη λέει το ECDC, αλλά ζητά επαγρύπνηση
Σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό – Το ECDC ζητά αυξημένη επαγρύπνηση, αλλά δεν συστήνει ελέγχους εισόδου στην Ευρώπη
Πολύ χαμηλός παραμένει ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕ/ ΕΟΧ) από την τρέχουσα επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, δείχνει η νέα εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).
Ωστόσο, το Κέντρο καλεί τις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους, καθώς η επιδημιολογική εικόνα παραμένει ρευστή και εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις για την πραγματική έκταση της μετάδοσης.
