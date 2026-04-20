Η παρακεταμόλη στην κύηση δεν συνδέεται με κίνδυνο αυτισμού – Νέα μελέτη καθησυχάζει
Νέα μελέτη από τη Δανία δείχνει ότι η παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη δεν αυξάνει τον κίνδυνο αυτισμού στα παιδιά, παρά τις πρόσφατες ανησυχίες
Mόλις πριν από μερικούς μήνες, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) συμβούλεψε τους κλινικούς γιατρούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο περιορισμού της χρήσης παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη, λόγω της συσχέτισής της με το φάσμα του αυτισμού. Πριν από αυτό, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε κάνει την ίδια νύξη, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση – και την ερευνητική ανησυχία.
Μια νέα, μεγάλης κλίμακας μελέτη από τη Δανία, που δημοσιεύτηκε στο JAMA Pediatrics, έρχεται να ρίξει φως στο ζήτημα, προσφέροντας καθησυχαστικά ευρήματα για τις μέλλουσες μητέρε και συμπληρώνοντας τα αποτελέσματα παλαιότερων μελετών, που δεν εντόπισαν κάποια σημαντική συσχέτιση.
