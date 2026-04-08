Στον καρδιολόγο μόνο με παραπομπή από τον προσωπικό γιατρό – Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας
Το Υπουργείο Υγείας θεσπίζει υποχρεωτικές παραπομπές από τον Προσωπικό Γιατρό προς γιατρούς ειδικοτήτων όπως οι καρδιολόγοι, οι πνευμονολόγοι κτλ, παρότι πολλοί πολίτες δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο σύστημα
Σύστημα παραπομπών από τον Προσωπικό Γιατρό σε ειδικούς γιατρούς, για παράδειγμα καρδιολόγους, προτίθεται να εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας, όπως φαίνεται από τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας και ψηφίστηκε από τη Βουλή.
Το λεγόμενο gatekeeping, το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλες χώρες, περιλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο νόμου για τον Προσωπικό Γιατρό, ωστόσο στην πορεία… εγκαταλείφθηκε ως ιδέα, τουλάχιστον μέχρι να αποκτήσουν όλοι οι πολίτες τον δικό τους γιατρό και να εδραιωθεί ο θεσμός στη χώρα μας. Παρότι, όμως, τέσσερις στους δέκα ενήλικες συνεχίζουν να μην έχουν εγγραφεί στον Προσωπικό Γιατρό, η Αριστοτέλους πέρασε ρύθμιση για υποχρεωτικές παραπομπές.
Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική τροπολογία, η παραπομπή σε γιατρούς δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, καθώς και σε συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) παρόχους υπηρεσιών υγείας, γίνεται από τον προσωπικό ιατρό στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο λήπτης υπηρεσιών υγείας.
