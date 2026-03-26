Πρόωρη εμμηνόπαυση: Αυξάνει έως και 40% τον κίνδυνο καρδιοπάθειας
Γυναίκες που μπαίνουν πρώιμα στην εμμηνόπαυση αντιμετωπίζουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο – Τα ευρήματα μεγάλης έρευνας
Η πρόωρη εμμηνόπαυση φαίνεται να συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.
Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που εισέρχονται στην εμμηνόπαυση πριν από την ηλικία των 40 ετών παρουσιάζουν περίπου 40% υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής τους, σε σύγκριση με όσες φτάνουν στην εμμηνόπαυση σε μεγαλύτερη ηλικία.
Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Cardiology, βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 10.000 γυναικών και αποτελεί μία από τις πρώτες που εξετάζουν τη σχέση πρόωρης εμμηνόπαυσης και καρδιαγγειακού κινδύνου σε βάθος χρόνου, αναδεικνύοντας τη σημασία της αναπαραγωγικής υγείας ως παράγοντα που επηρεάζει την καρδιά. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η απώλεια των οιστρογόνων σε μικρότερη ηλικία ενδέχεται να παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς τα οιστρογόνα έχουν προστατευτική δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η μείωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολικές και αγγειακές αλλαγές που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα