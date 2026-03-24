Φυματίωση: H πιο θανατηφόρα λοίμωξη παγκοσμίως – 440 περιστατικά στην Ελλάδα το 2024
Παρά τη μείωση των κρουσμάτων, η φυματίωση εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία – Η ανάγκη για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και πρόσβαση στη θεραπεία

Η φυματίωση παραμένει ακόμη και σήμερα η πιο θανατηφόρα λοίμωξη παγκοσμίως, πλήττοντας κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ελλάδα, το 2024 καταγράφηκαν 440 περιστατικά, αριθμός μειωμένος κατά 19,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που ωστόσο επιβεβαιώνει ότι η νόσος δεν έχει εξαλειφθεί.

Παρά τη σημαντική πρόοδο της ιατρικής και την ύπαρξη αποτελεσματικών θεραπειών, η φυματίωση εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2024 καταγράφηκαν 10,7 εκατομμύρια περιστατικά και 1,23 εκατομμύρια θάνατοι, ενώ από το 2000 έως σήμερα έχουν σωθεί περίπου 83 εκατομμύρια ζωές.

