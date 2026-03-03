Γεωργιάδης: Το Health-IQ αλλάζει τον χάρτη της Υγείας στην Ελλάδα
HEALTH-IQ Άδωνις Γεωργιάδης Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

Γεωργιάδης: Το Health-IQ αλλάζει τον χάρτη της Υγείας στην Ελλάδα

Με τη συνεργασία ΠΟΥ-Υπουργείου Υγείας, το Health-IQ φέρνει ψηφιακή αξιολόγηση και διαφάνεια στην ποιότητα υπηρεσιών υγείας σε όλη τη χώρα - Τι ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Γεωργιάδης: Το Health-IQ αλλάζει τον χάρτη της Υγείας στην Ελλάδα
ygeiamou.gr team
Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στην εκδήλωση του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη (ΠΟΥ/Ευρώπης) για την επίσημη παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «Quality for All» του προγράμματος «Health-IQ», παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, του Περιφερειακού Διευθυντή του ΠΟΥ/Ευρώπης, Dr. Hans Kluge, και του επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, João Breda.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη:

«Είμαι εξαιρετικά ευτυχής και υπερήφανος για τη σημερινή ημέρα, η οποία αποτελεί έναν μεγάλο σταθμό για το Υπουργείο Υγείας.

