Γεωργιάδης: Το Health-IQ αλλάζει τον χάρτη της Υγείας στην Ελλάδα
Γεωργιάδης: Το Health-IQ αλλάζει τον χάρτη της Υγείας στην Ελλάδα
Με τη συνεργασία ΠΟΥ-Υπουργείου Υγείας, το Health-IQ φέρνει ψηφιακή αξιολόγηση και διαφάνεια στην ποιότητα υπηρεσιών υγείας σε όλη τη χώρα - Τι ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στην εκδήλωση του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη (ΠΟΥ/Ευρώπης) για την επίσημη παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «Quality for All» του προγράμματος «Health-IQ», παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, του Περιφερειακού Διευθυντή του ΠΟΥ/Ευρώπης, Dr. Hans Kluge, και του επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, João Breda.
Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη:
«Είμαι εξαιρετικά ευτυχής και υπερήφανος για τη σημερινή ημέρα, η οποία αποτελεί έναν μεγάλο σταθμό για το Υπουργείο Υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη:
«Είμαι εξαιρετικά ευτυχής και υπερήφανος για τη σημερινή ημέρα, η οποία αποτελεί έναν μεγάλο σταθμό για το Υπουργείο Υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα