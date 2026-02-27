Ο «αόρατος δολοφόνος» που στερεί πρόωρα 66.000 ζωές κάθε χρόνο – Οι χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα
Ο «αόρατος δολοφόνος» που στερεί πρόωρα 66.000 ζωές κάθε χρόνο – Οι χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα
Η ηχορύπανση δεν είναι ορατή, το αποτύπωμά της όμως, στον ύπνο, την καρδιά, την ψυχική ευεξία και την ανάπτυξη των παιδιών είναι σωρευτικό και εξαιρετικά ανησυχητικό
Σας ακολουθεί στους πολυσύχναστους δρόμους, στις γειτονιές, στα γραφεία. Ακόμη και μέσα στο σπίτι -ένα μέρος που προορίζεται για ξεκούραση- μπορεί να εισβάλει χωρίς προειδοποίηση.
Η ηχορύπανση έχει εξελιχθεί σε μια αυξανόμενη κρίση δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, επηρεάζοντας περίπου 112 εκατομμύρια ανθρώπους – δηλαδή 1 στους 5 κατοίκους. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η μακροχρόνια έκθεση σε υπερβολικό περιβαλλοντικό θόρυβο θέτει εκατομμύρια ανθρώπους προ του κινδύνου σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ηχορύπανση έχει εξελιχθεί σε μια αυξανόμενη κρίση δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, επηρεάζοντας περίπου 112 εκατομμύρια ανθρώπους – δηλαδή 1 στους 5 κατοίκους. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η μακροχρόνια έκθεση σε υπερβολικό περιβαλλοντικό θόρυβο θέτει εκατομμύρια ανθρώπους προ του κινδύνου σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα