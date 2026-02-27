Ο «αόρατος δολοφόνος» που στερεί πρόωρα 66.000 ζωές κάθε χρόνο – Οι χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα
YGEIAMOU.GR
Ηχορύπανση Θόρυβος Καρδιαγγειακή υγεία Περιβάλλον Ευρώπη Ύπνος

Ο «αόρατος δολοφόνος» που στερεί πρόωρα 66.000 ζωές κάθε χρόνο – Οι χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα

Η ηχορύπανση δεν είναι ορατή, το αποτύπωμά της όμως, στον ύπνο, την καρδιά, την ψυχική ευεξία και την ανάπτυξη των παιδιών είναι σωρευτικό και εξαιρετικά ανησυχητικό

Ο «αόρατος δολοφόνος» που στερεί πρόωρα 66.000 ζωές κάθε χρόνο – Οι χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα
Βίκυ Βενιού
Σας ακολουθεί στους πολυσύχναστους δρόμους, στις γειτονιές, στα γραφεία. Ακόμη και μέσα στο σπίτι -ένα μέρος που προορίζεται για ξεκούραση- μπορεί να εισβάλει χωρίς προειδοποίηση.

Η ηχορύπανση έχει εξελιχθεί σε μια αυξανόμενη κρίση δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, επηρεάζοντας περίπου 112 εκατομμύρια ανθρώπους – δηλαδή 1 στους 5 κατοίκους. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η μακροχρόνια έκθεση σε υπερβολικό περιβαλλοντικό θόρυβο θέτει εκατομμύρια ανθρώπους προ του κινδύνου σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης