Ο «αόρατος δολοφόνος» που στερεί πρόωρα 66.000 ζωές κάθε χρόνο – Οι χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα

Η ηχορύπανση δεν είναι ορατή, το αποτύπωμά της όμως, στον ύπνο, την καρδιά, την ψυχική ευεξία και την ανάπτυξη των παιδιών είναι σωρευτικό και εξαιρετικά ανησυχητικό