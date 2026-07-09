Θέλετε να κόψετε το κάπνισμα; Η άσκηση που «φρενάρει» την επιθυμία για τσιγάρο – Δεν είναι η γιόγκα

Η μεγαλύτερη έως σήμερα μετα-ανάλυση δείχνει ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει άμεσα την επιθυμία για κάπνισμα, να περιορίσει τα συμπτώματα στέρησης και να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχούς διακοπής