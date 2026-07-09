Θέλετε να κόψετε το κάπνισμα; Η άσκηση που «φρενάρει» την επιθυμία για τσιγάρο – Δεν είναι η γιόγκα
Θέλετε να κόψετε το κάπνισμα; Η άσκηση που «φρενάρει» την επιθυμία για τσιγάρο – Δεν είναι η γιόγκα
Η μεγαλύτερη έως σήμερα μετα-ανάλυση δείχνει ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει άμεσα την επιθυμία για κάπνισμα, να περιορίσει τα συμπτώματα στέρησης και να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχούς διακοπής
Η στιγμή που η επιθυμία για ένα τσιγάρο γίνεται σχεδόν ακατανίκητη είναι συχνά εκείνη που οδηγεί πολλούς καπνιστές στην υποτροπή. Κι όμως, μερικά λεπτά γρήγορου περπατήματος, μια σύντομη βόλτα με το ποδήλατο ή μία αερόβια άσκηση μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο εγκέφαλος εκείνη τη στιγμή, περιορίζοντας την επιθυμία για τσιγάρο.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης για τη σχέση της άσκησης με τη διακοπή του καπνίσματος, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Sport and Health Science. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 59 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 9.083 ενήλικες καπνιστές, εξετάζοντας τόσο τις άμεσες όσο και τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της άσκησης.
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Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης για τη σχέση της άσκησης με τη διακοπή του καπνίσματος, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Sport and Health Science. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 59 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 9.083 ενήλικες καπνιστές, εξετάζοντας τόσο τις άμεσες όσο και τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της άσκησης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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