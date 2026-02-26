Συναισθηματική υπερφαγία: Τι λένε οι ειδικοί για την τροφή ως συναισθηματικό καταφύγιο
Συναισθηματική υπερφαγία: Τι λένε οι ειδικοί για την τροφή ως συναισθηματικό καταφύγιο
Όταν το άγχος «μεταφράζεται» ως πείνα, συχνά οδηγεί στο συναισθηματικό φαγητό - Η λύση ξεκινά από την κατανόηση του συναισθήματος
*Γράφει η Δρ. Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, Μοριακή Βιολόγος και Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Η τροφή αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις βασικότερες ανάγκες επιβίωσης, όμως στη σύγχρονη καθημερινότητα ο ρόλος της έχει επεκταθεί πέρα από τη βιολογική θρέψη. Για πολλούς ανθρώπους, η σχέση με το φαγητό είναι περίπλοκη και συχνά φορτισμένη, καθώς μετατρέπεται σ’ έναν μηχανισμό διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων. Το άγχος, η μοναξιά, ο θυμός και η κόπωση συχνά «μεταφράζονται» εσφαλμένα από τον εγκέφαλο ως σωματική ανάγκη για φαγητό. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως συναισθηματική υπερφαγία, αποτελεί συχνά τη βασική αιτία που μπλοκάρει κάθε προσπάθεια για ουσιαστική απώλεια βάρους και ισορροπία.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η στροφή στο φαγητό για παρηγοριά δεν υποδηλώνει έλλειψη πειθαρχίας. Έχει τις ρίζες της στο πώς μάθαμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Από την παιδική ηλικία, η διατροφή συνδέεται άρρηκτα με την ασφάλεια και την αγάπη – ένα γλυκό ως επιβράβευση ή ένα φαγητό ως παρηγοριά. Έτσι, ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται να αναζητά τροφές πλούσιες σε ζάχαρη ή λιπαρά για να λάβει μια γρήγορη δόση ντοπαμίνης και προσωρινής ανακούφισης σε στιγμές πίεσης.
