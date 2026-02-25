Θεραπευτική χρήση κοπράνων στην αρχαιότητα – Μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη
Μελέτη σε ρωμαϊκό γυάλινο δοχείο από την Πέργαμο εντόπισε ανθρώπινους κοπρανώδεις βιοδείκτες και αρωματικές ουσίες, προσφέροντας την πρώτη άμεση χημική ένδειξη της αρχαίας θεραπευτικής πρακτικής
Μια σπάνια αρχαιο-χημική ανακάλυψη φέρνει στο φως ένα τεκμήριο της ιατρικής πρακτικής στην αρχαιότητα. Ερευνητές που ανέλυσαν υπολείμματα από ρωμαϊκό γυάλινο αγγείο (unguentarium) από την Πέργαμο εντόπισαν χημικά ίχνη ανθρώπινων κοπράνων μαζί με αρωματικές ενώσεις, σε ένα εύρημα που ευθυγραμμίζεται με περιγραφές του Γαληνού για φαρμακευτικά σκευάσματα της εποχής. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of Archaeological Science: Reports.
Οι συγγραφείς το χαρακτηρίζουν ως την πρώτη άμεση μοριακή επιβεβαίωση ότι κοπρανώδεις ουσίες δεν αναφέρονταν μόνο στα ιατρικά κείμενα της ελληνορωμαϊκής περιόδου, αλλά φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν και στην πράξη. Το αγγείο προέρχεται από την Πέργαμο, σημαντικό ιατρικό κέντρο της ρωμαϊκής εποχής και πόλη που συνδέεται ιστορικά με τον Γαληνό.
