Τραυματισμοί στα σπορ: Τι καλύπτουν τα ασφαλιστήρια για ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές

Δείτε τι καλύπτει η ιδιωτική ασφάλιση σε περίπτωση τραυματισμού κατά την άθληση, για ερασιτέχνες, παιδιά, αλλά και επαγγελματίες αθλητές