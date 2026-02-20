Τραυματισμοί στα σπορ: Τι καλύπτουν τα ασφαλιστήρια για ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές
Τραυματισμοί στα σπορ: Τι καλύπτουν τα ασφαλιστήρια για ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές
Δείτε τι καλύπτει η ιδιωτική ασφάλιση σε περίπτωση τραυματισμού κατά την άθληση, για ερασιτέχνες, παιδιά, αλλά και επαγγελματίες αθλητές
Ολοένα και περισσότεροι πολίτες εντάσσουν την άθληση στην καθημερινότητά τους, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της για τη σωματική και ψυχική υγεία. Από τα παιδιά και τους εφήβους έως τους ενήλικες κάθε ηλικίας, η φυσική δραστηριότητα αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Την ίδια κατεύθυνση ενισχύει και η ιδιωτική ασφάλιση, η οποία συχνά επιβραβεύει τους ασφαλισμένους που αθλούνται και υιοθετούν υγιεινές συνήθειες.
Ωστόσο, είτε πρόκειται για απλή ερασιτεχνική άθληση είτε για συστηματική συμμετοχή σε ομάδες και διοργανώσεις, κάθε μορφή φυσικής δραστηριότητας ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού ή ατυχήματος. Το ερώτημα που απασχολεί πολλούς είναι κατά πόσο οι σχετικές δραστηριότητες καλύπτονται από ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Υγείας ή Ατυχήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ωστόσο, είτε πρόκειται για απλή ερασιτεχνική άθληση είτε για συστηματική συμμετοχή σε ομάδες και διοργανώσεις, κάθε μορφή φυσικής δραστηριότητας ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού ή ατυχήματος. Το ερώτημα που απασχολεί πολλούς είναι κατά πόσο οι σχετικές δραστηριότητες καλύπτονται από ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Υγείας ή Ατυχήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα