Μεθυσμένοι στο τιμόνι; Ξέρετε ότι το ασφαλιστήριο δεν σας καλύπτει;
Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ δεν φέρνει μόνο πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις - Σε περίπτωση ατυχήματος, η ασφαλιστική εταιρία στρέφεται κατά του ασφαλισμένου όταν οδηγεί μεθυσμένος

Γιάννης Βερμισσώ
Οι έλεγχοι για τον εντοπισμό αλκοόλ στους οδηγούς οχημάτων έχουν αυξηθεί κατά πολύ το τελευταίο διάστημα. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας της πολιτείας να περιοριστεί έως και εξαφανιστεί αυτό το φαινόμενο την οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, που έχει ολέθριες συνέπειες σε ατυχήματα με τραυματισμούς ή ακόμα και απώλειες ζωής. Ως γνωστόν, τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα -δηλαδή οι οδηγοί τους- να έχουν ασφάλιση.

Τι γίνεται, όμως, στις περιπτώσεις που γίνει κάποιο τροχαίο και ο οδηγός έχει άνω του επιτρεπτού ορίου αλκοόλ στο αίμα του;

