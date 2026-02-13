Μεθυσμένοι στο τιμόνι; Ξέρετε ότι το ασφαλιστήριο δεν σας καλύπτει;

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ δεν φέρνει μόνο πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις - Σε περίπτωση ατυχήματος, η ασφαλιστική εταιρία στρέφεται κατά του ασφαλισμένου όταν οδηγεί μεθυσμένος