Κολπική μαρμαρυγή: Η άσκηση μειώνει τον κίνδυνο νέας αρρυθμίας – Πόσα λεπτά προστατεύουν
Έρευνα μικρής κλίμακας έδειξε ότι η μέτρια σωματική δραστηριότητα σε εβδομαδιαία βάση συνδέθηκε με περίπου 50% λιγότερες πιθανότητες υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής μετά την εφαρμογή κατάλυσης για την αντιμετώπισή της
Η τακτική, μέτρια σωματική δραστηριότητα μετά από καθετηριακή κατάλυση (ablation) για κολπική μαρμαρυγή φαίνεται να συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο υποτροπής της αρρυθμίας, υποστηρίζει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology.
Οι ερευνητές εξέτασαν αν μια απλή αλλαγή τρόπου ζωής – εν προκειμένω η συστηματική κίνηση – μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη θεραπεία, σε μια νόσο όπου η υποτροπή παραμένει συχνό πρόβλημα, ακόμη και μετά από τεχνικά επιτυχημένη επέμβαση.
