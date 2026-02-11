Κολπική μαρμαρυγή: Η άσκηση μειώνει τον κίνδυνο νέας αρρυθμίας – Πόσα λεπτά προστατεύουν

Έρευνα μικρής κλίμακας έδειξε ότι η μέτρια σωματική δραστηριότητα σε εβδομαδιαία βάση συνδέθηκε με περίπου 50% λιγότερες πιθανότητες υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής μετά την εφαρμογή κατάλυσης για την αντιμετώπισή της