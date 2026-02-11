Παχυσαρκία: 1 στους 10 θανάτους από λοιμώξεις παγκοσμίως συνδέεται με το αυξημένο βάρος
Το υπερβολικό βάρος επιβαρύνει την άμυνα του οργανισμού και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης από λοιμώξεις
Aπό γρίπη και κορωνοϊό μέχρι γαστρεντερίτιδα, οι απειλές είναι πολλαπλές για τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία και μπορούν να κοστίσουν μέχρι και τη ζωή τους. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet, σχεδόν 1 στους 10 θανάτους από λοιμώδη νοσήματα παγκοσμίως μπορεί να αποδοθεί στο υπερβολικό βάρος.
Συγκεκριμένα, η μελέτη δείχνει ότι τα άτομα με παχυσαρκία έχουν 70% υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου από λοίμωξη σε σύγκριση με άτομα φυσιολογικού βάρους, ενώ όσο αυξάνεται ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης.
