Δανός δότης: Τι επισημαίνει η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τον έλεγχο του γενετικού υλικού

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ενημερώνει τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης για τα ακόλουθα:Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία και την ενημέρωση που έλαβε η ΕΑΙΥΑ κατόπιν σχετικού ευρήματος, στη Δανία ο υποχρεωτικός γενετικός έλεγχος για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (Spinal Muscular Atrophy – SMA, γονίδιο SMN1) εντάχθηκε στο υποχρεωτικό εθνικό πρόγραμμα ελέγχου δοτών από το έτος 2023 και εφεξής.Διαβάστε περισσότερα στο