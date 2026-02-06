Δανός δότης: Τι επισημαίνει η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τον έλεγχο του γενετικού υλικού
YGEIAMOU.GR
Δότης Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Σπέρμα

Δανός δότης: Τι επισημαίνει η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τον έλεγχο του γενετικού υλικού

Τι σημαίνει για τα ζευγάρια η χρήση σπέρματος που έχει καταψυχθεί πριν το 2023 και δεν έχει ελεγχθεί υποχρεωτικά για νωτιαία μυϊκή ατροφία, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Δανός δότης: Τι επισημαίνει η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για τον έλεγχο του γενετικού υλικού
ygeiamou.gr team
Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ενημερώνει τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία και την ενημέρωση που έλαβε η ΕΑΙΥΑ κατόπιν σχετικού ευρήματος, στη Δανία ο υποχρεωτικός γενετικός έλεγχος για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (Spinal Muscular Atrophy – SMA, γονίδιο SMN1) εντάχθηκε στο υποχρεωτικό εθνικό πρόγραμμα ελέγχου δοτών από το έτος 2023 και εφεξής.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης